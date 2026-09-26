En estado de descomposición hallan a dos hombres muertos en San José de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.- En las últimas horas de este sábado 26 de septiembre se confirmó el hallazgo de los cadáveres de dos hombres en avanzado estado de descomposición en el municipio de San José de Copán. Las víctimas fueron identificadas como Wilder Alexis López (20 años) y Rey David Vásquez Ramos (24 años), quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 19 de septiembre. Ambos jóvenes residían en la ciudad de La Entrada de Copán (municipio de Nueva Arcadia) y fueron localizados en la orilla de la carretera CA-4 a la altura de la aldea El Porvenir.

Según información de medios locales, López y Vásquez fueron vistos por última vez en una fiesta en el municipio de La Trinidad del mismo departamento occidental. Ante la preocupación de desconocer su paradero, las familias y allegados de los jóvenes pidieron ayuda en redes sociales, con la esperanza de poder encontrarlos vivos y a salvo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A la escena llegaron elementos de la Policía Nacional para realizar las primeras pesquisas. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que les habrían quitado la vida, así como el autor o autores del doble crimen.

Doble crimen en Lempira