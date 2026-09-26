Jovencito es encontrado muerto sobre el bordo del río Choloma; tenía heridas de arma de fuego

Cortés, Honduras.- Ejecutado a disparos fue encontrado un jovencito, la mañana de este sábado -26 de septiembre- sobre un muro o gavión construido en la ribera del río Choloma, en el departamento de Cortés.

El crimen se reportó ayer viernes 25 de septiembre, alrededor de las 7:30 de la noche, pero fue hasta hoy sábado, a eso de las 7:00 de la mañana, que la Policía Nacional (PN) dio cuenta de la existencia del cuerpo sin vida.

El cadáver del joven estaba sobre el muro de concreto, boca abajo. Vestía una calzoneta color azul oscuro, una camisa roja y tenis color blanco.

El hallazgo se dio en las cercanías de la colonia Primavera, en la zona conocida como El Kilómetro, en la periferia de la ciudad textil de Choloma.