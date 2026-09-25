Hallan cuerpo embolsado y en avanzado estado de putrefacción en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras.- Un macabro hallazgo se registró este viernes 25 de septiembre en el sector de Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa y en avanzado estado de putrefacción.
El fuerte olor que emanaba del lugar habría alertado a los vecinos del sector, quienes se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.
El cadáver fue encontrado en una zona donde es frecuente la acumulación de basura, situación que habría permitido que el cuerpo permaneciera en el lugar durante algún tiempo sin ser descubierto.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para verificar la escena y resguardar el área mientras se desarrollaban las primeras diligencias investigativas.
De acuerdo con la información preliminar, la persona fue encontrada embolsada y debido al avanzado estado de descomposición no ha sido posible establecer su identidad de manera inmediata.
Delicada situación
Este nuevo hecho violento ocurre en un contexto en el que Honduras acumula 1,802 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, según datos preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,833 muertes violentas, la cifra representa una reducción de 31 homicidios, equivalente a una disminución interanual del 1.69%.
Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, enero contabilizó 194 homicidios, febrero 178, marzo 230, abril 221, mayo 241, junio 221, julio 190 y agosto 250.
Mientras tanto, en los primeros 13 días de septiembre, la cifra de muertes violentas denota un fuerte aumento respecto a similar período de 2025 al pasar de 92 a 107 homicidios, de acuerdo con los registros de Sepol.