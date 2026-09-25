Hallan cuerpo embolsado y en avanzado estado de putrefacción en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras.- Un macabro hallazgo se registró este viernes 25 de septiembre en el sector de Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa y en avanzado estado de putrefacción.

El fuerte olor que emanaba del lugar habría alertado a los vecinos del sector, quienes se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las autoridades.

El cadáver fue encontrado en una zona donde es frecuente la acumulación de basura, situación que habría permitido que el cuerpo permaneciera en el lugar durante algún tiempo sin ser descubierto.