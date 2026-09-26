A disparos asesinan a subinspector policial y a joven que lo acompañaba en Lempira

Lempira, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a disparos mientras se conducían en un vehículo tipo camioneta en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. El crimen se registró durante la noche del viernes 25 de septiembre.
Una de las víctimas del ataque armado fue identificada como José Armando Pinto, quien cursaba su proceso de ascenso al grado inmediato superior en el Centro de Capacitación para Oficiales de la Policía Nacional, según confirmó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial.
La segunda víctima, fue identificada preliminarmente como Dilver López, oriundo de la comunidad de Coalaca, en el municipio de Las Flores, Lempira.
Según el reporte preliminar, el subinspector policial se dirigía hacia su lugar de residencia para tomar su descanso correspondiente al fin de semana, sin imaginar lo que se le avecinaba.
Mientras Pinto y López se conducían en el carro, desconocidos comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones. Producto de la balacera, ambos murieron casi instantáneamente, según las versiones iniciales.
Las víctimas quedaron inertes dentro del vehículo que terminó frente a un árbol de la zona tras el crimen, mientras que los homicidas se dieron a la fuga.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones. Asimismo, arribaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue para efectos de autopsia.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del doble homicidio y el paradero de los hechores. Los pobladores de la comunidad se encuentran alarmados tras el hecho violento, por lo que piden a las autoridades poner mano dura contra los criminales.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el ataque armado, pero se espera que durante las próximas horas actualicen la información que ha trascendido hasta ahora.
A través de su comunicado, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional externaron sus muestras de consternación hacia los familiares, amigos y compañeros del subinspector Pinto.