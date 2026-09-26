A disparos asesinan a subinspector policial y a joven que lo acompañaba en Lempira

Lempira, Honduras.- Dos hombres fueron asesinados a disparos mientras se conducían en un vehículo tipo camioneta en el municipio de Gracias, departamento de Lempira. El crimen se registró durante la noche del viernes 25 de septiembre. Una de las víctimas del ataque armado fue identificada como José Armando Pinto, quien cursaba su proceso de ascenso al grado inmediato superior en el Centro de Capacitación para Oficiales de la Policía Nacional, según confirmó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial.

La segunda víctima, fue identificada preliminarmente como Dilver López, oriundo de la comunidad de Coalaca, en el municipio de Las Flores, Lempira.

Según el reporte preliminar, el subinspector policial se dirigía hacia su lugar de residencia para tomar su descanso correspondiente al fin de semana, sin imaginar lo que se le avecinaba. Mientras Pinto y López se conducían en el carro, desconocidos comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones. Producto de la balacera, ambos murieron casi instantáneamente, según las versiones iniciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las víctimas quedaron inertes dentro del vehículo que terminó frente a un árbol de la zona tras el crimen, mientras que los homicidas se dieron a la fuga. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones. Asimismo, arribaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado de los cuerpos hacia la morgue para efectos de autopsia.