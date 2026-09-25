Nuevo hundimiento obliga a cerrar calle cerca del parque Valle en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo hundimiento obligó a cerrar una calle del Centro Histórico de Tegucigalpa, en las cercanías del parque Valle, donde se formó por segunda vez un agujero de considerable tamaño.
El paso permanecerá cerrado mientras se espera la intervención de las autoridades correspondientes para atender la emergencia.
Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo comenzarán los trabajos ni cuánto tiempo permanecerá restringido el paso.
El incidente ocurre aproximadamente un mes después de que se registrara un hundimiento en el mismo sector, donde la municipalidad intervino para reparar una tubería de drenaje.
En esa ocasión, las autoridades atribuyeron el socavón a la ruptura de una tubería de drenaje, que provocó la saturación del suelo y, posteriormente, el hundimiento de la calle.
Los trabajos de reparación se extendieron durante varios días. Sin embargo, aproximadamente un mes después, el problema volvió a presentarse en la misma zona.
El Distrito Central ha registrado fuertes lluvias en los últimos días. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado si las precipitaciones provocaron el nuevo hundimiento o si existe algún problema con la infraestructura subterránea.
El nuevo cierre genera preocupación entre comerciantes y peatones que transitan regularmente por el sector debido al peligro que representa el agujero.
Además, comerciantes de la zona aseguran que la restricción de la circulación vehicular afecta sus negocios.
Hasta ahora, las autoridades municipales no se han pronunciado sobre las causas del incidente ni sobre las acciones que ejecutarán para reparar la calle.
Mientras el tramo permanece cerrado para evitar accidentes, comerciantes y usuarios de la vía esperan que las autoridades atiendan la emergencia a la brevedad.