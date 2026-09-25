Puente Germania alcanza 92% de avance y habilitarían tres carriles en octubre

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania registra un 92% de avance y las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) prevén habilitar sus tres carriles durante octubre. Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, informó que la apertura incluirá un sistema reversible para distribuir el tránsito según la demanda vehicular y reducir los congestionamientos en este corredor. Este sector es uno de los más congestionados del Distrito Central (DC), ya que por la zona circulan alrededor de 42,000 vehículos diarios.

“Este octubre les habilitaremos los tres carriles del puente Germania con los 5.5 kilómetros hasta la Reynel Fúnez con el reversible, para ir mitigando. Tenemos un avance importante en Germania a punto de terminar, en un 92%”, declaró Ehrler.La intervención busca mejorar la circulación hacia el departamento de Choluteca, ya que durante años los capitalinos se han quejado de los congestionamientos que se forman en el sector, especialmente en las horas pico.

¿En qué consiste el proyecto?

Los trabajos en el puente Germania contemplan ampliar la estructura para habilitar un tercer carril, lo que permitirá mantener dos carriles en el sentido que registre mayor demanda, dependiendo de la hora del día. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La obra también incluye la instalación de un sistema de semáforos para modificar el sentido de los carriles de acuerdo con el flujo vehicular durante las horas de mayor circulación. Con este mecanismo, las autoridades buscan aprovechar la capacidad de la vía y facilitar el desplazamiento de los conductores que entran y salen de Tegucigalpa por la zona sur. El proyecto cuenta con una inversión de 29.7 millones de lempiras destinada a la ampliación y modernización de la infraestructura vial, según datos oficiales.

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