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Banhprovi ofrece financiamiento de hasta L30 millones para mipymes

El programa ofrece financiamientos de hasta 30 millones de lempiras para pequeñas y medianas empresas, con plazos y periodos de gracia según el destino de los recursos

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 17:04
Banhprovi ofrece financiamiento de hasta L30 millones para mipymes

Los emprendedores y empresarios del departamento de Olancho, conocieron sobre las condiciones que pueden obtener recursos para invertir en los negocios.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) participó en el evento denominado “Misión Mipyme”, una jornada organizada por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en Juticalpa, Olancho.

La actividad contó con la presencia de Mailin Padilla, vicealcaldesa de Juticalpa, y autoridades de Senprende, quienes acompañaron las acciones orientadas a acercar servicios de formalización, asistencia técnica y financiamiento a emprendedores y empresarios del departamento de Olancho.

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Durante la jornada, el equipo técnico de Banca de Segundo Piso de Banhprovi atendió consultas y brindó orientación sobre los fondos disponibles para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre las condiciones, destinos y mecanismos de acceso mediante instituciones financieras intermediarias.

Banhprovi cuenta con recursos para apoyar a las mipymes mediante financiamientos destinados a capital de trabajo, adquisición de activos fijos y fortalecimiento de sus actividades productivas.

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El Programa para la Reactivación Económica de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contempla financiamientos de hasta 2 millones de lempiras para microempresas y emprendimientos, y de hasta 30 millones de lempiras para pequeñas y medianas empresas, mediante redescuento individual.

Para capital de trabajo, el plazo puede alcanzar hasta cinco años. En el caso de activos fijos, puede extenderse hasta diez años para microempresas y emprendimientos, y hasta quince años para pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el programa contempla un periodo de gracia de hasta un año para capital de trabajo y de hasta dos años para activos fijos.

"Durante el periodo de gracia se amortizan los intereses y no se paga capital", dijeron las autoridades de la institución financiera.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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