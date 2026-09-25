Banhprovi ofrece financiamiento de hasta L30 millones para mipymes

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) participó en el evento denominado “Misión Mipyme”, una jornada organizada por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en Juticalpa, Olancho.
La actividad contó con la presencia de Mailin Padilla, vicealcaldesa de Juticalpa, y autoridades de Senprende, quienes acompañaron las acciones orientadas a acercar servicios de formalización, asistencia técnica y financiamiento a emprendedores y empresarios del departamento de Olancho.
Durante la jornada, el equipo técnico de Banca de Segundo Piso de Banhprovi atendió consultas y brindó orientación sobre los fondos disponibles para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre las condiciones, destinos y mecanismos de acceso mediante instituciones financieras intermediarias.
Banhprovi cuenta con recursos para apoyar a las mipymes mediante financiamientos destinados a capital de trabajo, adquisición de activos fijos y fortalecimiento de sus actividades productivas.
El Programa para la Reactivación Económica de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contempla financiamientos de hasta 2 millones de lempiras para microempresas y emprendimientos, y de hasta 30 millones de lempiras para pequeñas y medianas empresas, mediante redescuento individual.
Para capital de trabajo, el plazo puede alcanzar hasta cinco años. En el caso de activos fijos, puede extenderse hasta diez años para microempresas y emprendimientos, y hasta quince años para pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, el programa contempla un periodo de gracia de hasta un año para capital de trabajo y de hasta dos años para activos fijos.
"Durante el periodo de gracia se amortizan los intereses y no se paga capital", dijeron las autoridades de la institución financiera.