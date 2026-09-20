Balacera en Olanchito, Yoro, deja dos personas muertas y una herida

Yoro, Honduras. - Dos personas muertas y una herida , dejó una balacera registrada en la comunidad de Chorreras Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, Yoro. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta el sector y comenzaron a disparar contra las víctimas, quienes se encontraban en la zona. Tras el ataque, las personas heridas fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito, donde recibieron atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, dos de los afectados fallecieron a causa de la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala.

Una de las víctimas mortales fue identificada como Luis Carlos Zelaya Martínez, de aproximadamente 31 años, originario de la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información proporcionada por personas cercanas, Zelaya Martínez había llegado recientemente a Honduras, luego de haber residido durante un tiempo en Estados Unidos. El segundo fallecido aún no había sido identificado oficialmente al momento de los primeros reportes del hecho, por lo que se esperaba que las autoridades brindaran mayores detalles.