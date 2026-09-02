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Violento asalto deja un joven muerto y otro herido en Villanueva, Cortés

Dos jóvenes fueron víctimas de un violento asalto para quitarles su motocicleta en Villanueva, Cortés, donde uno murió a balazos y otro resultó gravemente herido

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 07:23
Violento asalto deja un joven muerto y otro herido en Villanueva, Cortés

El joven herido fue identificado como José Isaac Perdomo Molina, mientras que la víctima mortal permanece en calidad de desconocido.

 Foto: Cortesía redes sociales

Cortés, Honduras.- Un violento asalto registrado durante la mañana de este miércoles 02 de septiembre en la comunidad de El Centavo, municipio de Villanueva, Cortés, dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos jóvenes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los amenazaron y posteriormente les dispararon a quemarropa. Tras el ataque, uno de los delincuentes tomó la motocicleta de las víctimas y huyó del lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, uno de los jóvenes falleció de manera instantánea en el lugar del crimen, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permanece con pronóstico reservado

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El joven herido fue identificado como José Isaac Perdomo Molina, mientras que la víctima mortal permanece en calidad de desconocido, a la espera de ser identificado por las autoridades.

Parientes de ambos jóvenes llegaron hasta el lugar y, entre el dolor por lo ocurrido, manifestaron que habían salido de sus hogares con la esperanza de encontrar empleo en una maquila de Cortés, sin imaginar que terminarían siendo víctimas del violento ataque.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para proteger los indicios y facilitar el trabajo de los equipos de investigación, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cadáver.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen y localizar a los responsables del asalto y posterior ataque armado.

Crisis

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Honduras registra 1,461 homicidios entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, un promedio de 6 a 7 muertes violentas diarias.

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Francisco Morazán y Cortés concentran la mayor cantidad de casos, con 223 y 215 homicidios, respectivamente. El 75 % de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y más de la mitad de las víctimas tenían entre 22 y 39 años.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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