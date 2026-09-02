Violento asalto deja un joven muerto y otro herido en Villanueva, Cortés

Cortés, Honduras.- Un violento asalto registrado durante la mañana de este miércoles 02 de septiembre en la comunidad de El Centavo, municipio de Villanueva, Cortés, dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido. De acuerdo con los reportes preliminares, ambos jóvenes se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes los amenazaron y posteriormente les dispararon a quemarropa. Tras el ataque, uno de los delincuentes tomó la motocicleta de las víctimas y huyó del lugar. Debido a la gravedad de las heridas, uno de los jóvenes falleció de manera instantánea en el lugar del crimen, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde permanece con pronóstico reservado

El joven herido fue identificado como José Isaac Perdomo Molina, mientras que la víctima mortal permanece en calidad de desconocido, a la espera de ser identificado por las autoridades. Parientes de ambos jóvenes llegaron hasta el lugar y, entre el dolor por lo ocurrido, manifestaron que habían salido de sus hogares con la esperanza de encontrar empleo en una maquila de Cortés, sin imaginar que terminarían siendo víctimas del violento ataque. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para proteger los indicios y facilitar el trabajo de los equipos de investigación, mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar el levantamiento del cadáver. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones con el objetivo de esclarecer el móvil del crimen y localizar a los responsables del asalto y posterior ataque armado.

Crisis

Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), Honduras registra 1,461 homicidios entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2026, un promedio de 6 a 7 muertes violentas diarias.