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"Chucho Loco" mató a su "amigo" a machetazos y lo dejó cerca de una iglesia; culpa al diablo

Jairo Ramírez afirmó que se encontraba ebrio cuando cometió el crimen y culpa al diablo de lo sucedido

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 12:18
Chucho Loco mató a su amigo a machetazos y lo dejó cerca de una iglesia; culpa al diablo
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La Policía Nacional informó sobre la captura de un ciudadano que asesinó a machetazos a su "amigo" y lo dejó cerca de su iglesia. Tras el crimen, afirmó que el diablo lo obligó. Esto se informa sobre el caso.

 Fotos: Cortesía redes
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"Tras asesinarlo a machetazos y dejarlo cerca de una iglesia, capturamos a alias 'Chucho Loco' en Colón", informó la Policía Nacional.

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El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto de 2025, cuando la víctima ingería bebidas alcohólicas desde horas tempranas de ese día, añadió la Policía.

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"Al caer la noche, se encontraba acompañado de 'Chucho Loco', con quien comenzó una discusión en la que presuntamente este tomó un machete y le provocó varias heridas, ocasionándole la muerte en el lugar", añadieron.

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Jairo Javier Ramírez, conocido con el alias de “Chucho Loco”, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional como sospechoso del homicidio de un hombre en el departamento de Colón.

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El detenido aseguró que el altercado comenzó después de que la víctima lo ofendiera y lo amenazara de muerte: “Él me comenzó a decir cosas”.

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Jairo Ramírez afirmó que se encontraba más ebrio que su compañero cuando tomó un machete viejo que estaba en el lugar y lo utilizó para atacarlo. El hecho, según indicó, ocurrió en el sector conocido como Las Vallas, en Colón.

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“Son cosas que el demonio pone por medio”, expresó Ramírez al referirse a lo sucedido. También aseguró que actualmente se considera una persona arrepentida y que, según sus palabras, ha decidido acercarse a la religión cristiana.

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El sospechoso dijo que este habría sido el primer crimen que cometía y reconoció que el hecho ha marcado negativamente su vida. Además, pidió perdón a los familiares de la víctima y aseguró que no actuó con intención de cometer el homicidio.

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“Claro que me arrepiento”, afirmó al ser cuestionado sobre el homicidio. También aseguró que no volvería a cometer un hecho similar.

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