"Chucho Loco" mató a su "amigo" a machetazos y lo dejó cerca de una iglesia; culpa al diablo

La Policía Nacional informó sobre la captura de un ciudadano que asesinó a machetazos a su "amigo" y lo dejó cerca de su iglesia. Tras el crimen, afirmó que el diablo lo obligó. Esto se informa sobre el caso.
"Tras asesinarlo a machetazos y dejarlo cerca de una iglesia, capturamos a alias 'Chucho Loco' en Colón", informó la Policía Nacional.
El hecho ocurrió el pasado 3 de agosto de 2025, cuando la víctima ingería bebidas alcohólicas desde horas tempranas de ese día, añadió la Policía.
"Al caer la noche, se encontraba acompañado de 'Chucho Loco', con quien comenzó una discusión en la que presuntamente este tomó un machete y le provocó varias heridas, ocasionándole la muerte en el lugar", añadieron.
Jairo Javier Ramírez, conocido con el alias de “Chucho Loco”, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional como sospechoso del homicidio de un hombre en el departamento de Colón.
El detenido aseguró que el altercado comenzó después de que la víctima lo ofendiera y lo amenazara de muerte: “Él me comenzó a decir cosas”.
Jairo Ramírez afirmó que se encontraba más ebrio que su compañero cuando tomó un machete viejo que estaba en el lugar y lo utilizó para atacarlo. El hecho, según indicó, ocurrió en el sector conocido como Las Vallas, en Colón.
“Son cosas que el demonio pone por medio”, expresó Ramírez al referirse a lo sucedido. También aseguró que actualmente se considera una persona arrepentida y que, según sus palabras, ha decidido acercarse a la religión cristiana.
El sospechoso dijo que este habría sido el primer crimen que cometía y reconoció que el hecho ha marcado negativamente su vida. Además, pidió perdón a los familiares de la víctima y aseguró que no actuó con intención de cometer el homicidio.
“Claro que me arrepiento”, afirmó al ser cuestionado sobre el homicidio. También aseguró que no volvería a cometer un hecho similar.