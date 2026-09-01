Matan a disparos a joven que recién había sido deportado de EE UU en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un nuevo hecho violento cobró la vida de un joven identificado como Nelson Gonzáles, quien fue atacado a balazos la tarde noche de este martes en la intersección del bulevar 15 de Septiembre y la vía que conecta con la calle 8 de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
Según los datos preliminares, la víctima transitaba a bordo de su motocicleta tras haber salido del barrio La Isla con rumbo a su vivienda en la colonia San Judas.
Al detenerse en el semáforo a la espera del cambio de luz, fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte de manera inmediata.
Familiares que llegaron al lugar indicaron a EL HERALDO que el ahora occiso recién había retornado al país tras ser deportado desde los Estados Unidos.
Agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan dar con el paradero y la identidad de los responsables.