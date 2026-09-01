Matan a disparos a joven que recién había sido deportado de EE UU en La Ceiba

​La Ceiba, Atlántida.- Un nuevo hecho violento cobró la vida de un joven identificado como Nelson Gonzáles, quien fue atacado a balazos la tarde noche de este martes en la intersección del bulevar 15 de Septiembre y la vía que conecta con la calle 8 de la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

​Según los datos preliminares, la víctima transitaba a bordo de su motocicleta tras haber salido del barrio La Isla con rumbo a su vivienda en la colonia San Judas.

Al detenerse en el semáforo a la espera del cambio de luz, fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte de manera inmediata.