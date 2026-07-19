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Hallan otros dos cuerpos en La Ceiba que estarían ligados al rapto de cuatro jóvenes

La Policía Nacional localizó este domingo dos cadáveres en la colonia Canelas, confirmando la muerte de los cuatro jóvenes raptados desde el viernes

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 08:05
Hallan otros dos cuerpos en La Ceiba que estarían ligados al rapto de cuatro jóvenes

Otros dos jóvenes fueron encontrados muertos en La Ceiba.

Foto: cortesía redes sociales

La Ceiba, Honduras.- Este domingo 19 de julio, la Policía Nacional confirmó el hallazgo de otros dos cuerpos sin vida en una calle de la colonia Canelas de La Ceiba, los cuales estarían vinculados con el rapto de los jóvenes reportados como desaparecidos desde el pasado viernes.

Hasta ahora se desconoce la identidad de estas nuevas víctimas. No obstante, la noche del reciente sábado 18 de julio se reportó la presencia de dos cadáveres en una calle de la colonia San José. En este caso, los fallecidos fueron identificados preliminarmente como Diego Canelas, de 20 años, y Daniel Antúnez Canelas, de 15.

Hallan atados y baleados a dos jóvenes que habían sido raptados en La Ceiba

El comisionado de la Policía Nacional, Fabio Sosa, explicó ante los medios que las investigaciones apuntan a que las cuatro personas se encontraban reunidas cuando fueron raptadas.

"Parece que estaban juntas las cuatro personas el día viernes en un sector de La Ceiba y fueron raptados por facinerosos... integrantes de alguna estructura criminal", manifestó el funcionario policial.

El vocero señaló que aunque tienen indicios sobre las identidades de las dos víctimas halladas muertas este domingo, serán las autoridades del Ministerio Público las encargadas de brindar los detalles del reconocimiento.

"Estamos esperando que se apersone el Ministerio Público, Medicina Forense para hacer el levantamiento respectivo. Tenemos algunos indicios de quiénes pueden ser estas personas, pero vamos a esperar que las autoridades competentes sean las que se encarguen del reconocimiento respectivo conforme a la ley", agregó Sosa.

La hipótesis inicial señala de manera preliminar a estructuras criminales que operan en el litoral atlántico, sin embargo, las autoridades aseguran estar investigando para dar con el paradero de los hechores del múltiple crimen.

Se espera que en las próximas horas se confirmen las identidades y nuevos avances del caso que ha conmocionado a los pobladores de La Ceiba.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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