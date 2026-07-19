Hallan atados y baleados a dos jóvenes que habían sido raptados en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.- Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados muertos la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José de La Ceiba, Atlántida. De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Diego Canelas, de 20 años, y Daniel Antúnez Canelas de 15.

Los cadáveres presentaban las manos atadas y varios impactos por arma de fuego, según los primeros reportes recabados en el lugar del hallazgo. Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de notar la presencia de los cuerpos que quedaron tendidos sobre una calle cercana a una pulpería muy concurrida de la zona. Tras el reporte, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y elementos de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones mientras esperaban la llegada de Medicina Forense para el levantamiento y traslado de los cuerpos.