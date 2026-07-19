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Hallan atados y baleados a dos jóvenes que habían sido raptados en La Ceiba

Los cuerpos de dos jóvenes raptados el viernes fueron hallados atados y con impactos de bala en la colonia San José de La Ceiba; buscan a otros dos

  • Actualizado: 19 de julio de 2026 a las 07:29
Hallan atados y baleados a dos jóvenes que habían sido raptados en La Ceiba

Dos jóvenes fueron encontrados muertos en La Ceiba.

Foto: cortesía redes sociales

La Ceiba, Honduras.- Dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados muertos la noche del sábado 18 de julio en la colonia San José de La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas fueron identificadas como Diego Canelas, de 20 años, y Daniel Antúnez Canelas de 15.

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Los cadáveres presentaban las manos atadas y varios impactos por arma de fuego, según los primeros reportes recabados en el lugar del hallazgo.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de notar la presencia de los cuerpos que quedaron tendidos sobre una calle cercana a una pulpería muy concurrida de la zona.

Tras el reporte, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y elementos de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las indagaciones mientras esperaban la llegada de Medicina Forense para el levantamiento y traslado de los cuerpos.

Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y quedaron tendidos en una calle de la localidad.

Los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego y quedaron tendidos en una calle de la localidad.

(Foto: cortesía redes sociales)

De momento se maneja que las víctimas habrían sido raptadas desde el pasado viernes junto a otros dos jóvenes que hasta el corte de esta nota seguían sin ser localizados.

Versiones indican que los cuatro jóvenes raptados formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.

Mientras las autoridades investigan el móvil de este hecho violento, la comunidad se encuentra consternada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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