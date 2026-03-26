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Hallan muerta a una mujer en solitaria calle de la colonia 14 de Enero de la capital

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una calle solitaria de la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, ha generado preocupación entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la escena

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 14:45
Hallan muerta a una mujer en solitaria calle de la colonia 14 de Enero de la capital
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El cadáver de una mujer fue encontrado en una solitaria calle ubicada en la colonia 14 de Enero. Aquí los detalles.

 Fotos: Estalin Irías | El Heraldo
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De acuerdo con información preliminar, el hecho apunta a un posible crimen violento, aunque serán las investigaciones oficiales las que determinen las causas exactas de la muerte.

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La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, lo que ha dificultado avanzar en la línea de investigación relacionada con su entorno personal y posibles móviles del crimen.

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Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, lo que ha dificultado avanzar en la línea de investigación relacionada con su entorno personal y posibles móviles del crimen.

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Varios agentes policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la escena.

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El cuerpo estaba tirado a un lado de la calle, en un cantera llena de piedras.

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El cuerpo fue cubierto por una sábana de color rojo.

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El cadáver de la fémina sigue en la morgue capitalina.

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Se espera que en horas de la tarde brinden mayores detalles de la muerte de la mujer.

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