Hallan muerta a una mujer en solitaria calle de la colonia 14 de Enero de la capital

El cadáver de una mujer fue encontrado en una solitaria calle ubicada en la colonia 14 de Enero. Aquí los detalles.
De acuerdo con información preliminar, el hecho apunta a un posible crimen violento, aunque serán las investigaciones oficiales las que determinen las causas exactas de la muerte.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, lo que ha dificultado avanzar en la línea de investigación relacionada con su entorno personal y posibles móviles del crimen.
Varios agentes policiales llegaron hasta el lugar para acordonar la escena.
El cuerpo estaba tirado a un lado de la calle, en un cantera llena de piedras.
El cuerpo fue cubierto por una sábana de color rojo.
El cadáver de la fémina sigue en la morgue capitalina.
Se espera que en horas de la tarde brinden mayores detalles de la muerte de la mujer.