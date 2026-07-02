¿Quién era Natalia Villalba, la modelo hallada muerta en una maleta en Bogotá?

De la modelo y diseñadora gráfica, Natalia Villalba Angarita, de 36 años de edad, era el cadáver que fue hallado al interior de una maleta gris en un apartamento ubicado al norte de Bogotá, el pasado 22 de junio, tras el terrible crimen que se habría registrado desde el 18 del mismo mes. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a Colombia y otros países del mundo.
La víctima nació un 16 de octubre de 1989 en Cúcuta, pero según el relato de sus familiares, vivía en Bogotá desde que tenía alrededor de 17 años.
Natalia se encontraba alojada en un apartamento del edificio Morph Chicó, una zona exclusiva de Chapinero, un hospedaje que solo estaba alquilando por semanas mientras definía otro lugar de estancia, según relató su madre durante una entrevista en un espacio colombiano. "Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto", contó.
De acuerdo con el reporte, los registros del inmueble revelan que Natalia alquiló el apartamento 702 el 3 de junio. Díaz después optó por extender su reserva hasta el 21 de junio, previo al hallazgo de su cadáver.
Fue el pasado 22 de junio que las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, y que el principal sospechoso del crimen es Matthew Ashley Foster-Smith, un hombre de origen británico, a quien las autoridades policiales ubicaron posteriormente en Ecuador, lugar al que había huido rápidamente tras el violento hecho.
El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, confirmó en conferencia de prensa la causa de muerte de Natalia, luego del trabajo de los peritos forenses. "Le pegaron un golpe en la cabeza. Cuando una persona llega en una maleta es porque, generalmente, es descuartizada o incorporada por partes. Eso fue lo que sucedió con ella", manifestó el funcionario sobre el caso de la modelo, cuyo cadáver estaba dentro de una maleta plateada.
Cortés Martínez también detalló que la maleta con los restos fueron dejados en en la ducha, con el objetivo que el agua acelerara la descomposición para dificultar el trabajo de identificación por parte del equipo forense.
"Si el cuerpo está en una situación en la que no hay humedad, la descomposición se demora más. Cuando se usa agua, es más rápida, lo que dificulta determinar temas como la dactiloscopia, es decir, tomar las huellas dactilares. Pero, a través de nuestras técnicas, logramos determinar que era Natalia Villalba", agregó el titular de Medicina Legal.
El funcionario también detalló que el caso de Natalia fue abordado por el equipo hace aproximadamente 15 días y que los resultados ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.
A raíz de la investigación por la muerte de la modelo colombiana, se descubrió el historial delictivo del ciudadano británico, señalado como el principal responsable del asesinato.
Según los registros, Foster-Smith fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de cárcel por "acechar a su expareja", mientras iba al gimnasio y de quien además publicó fotos íntimas tras la ruptura de la relación. El expediente señala además que ejercía como médico y que debía presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.
Según ese mismo historial, el hombre llegó a enviarle mensajes a su exnovia en los que reiteraba su intención de conseguir un hacha para "destrozar a las mujeres". En uno de esos mensajes llegó a afirmar: "Si voy a acabar golpeado, que valga la pena". Producto de ese acoso, el Tribunal de Magistrados de Poole dictó en su momento una orden de alejamiento indefinida contra Foster-Smith, a solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, según informó la BBC.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía informó que al acusado se le imputó formalmente por el delito de feminicidio agravado.
Según la normativa vigente en Colombia, las penas por feminicidio agravado oscilan entre 500 meses ( 41 años y 8 meses) y 600 meses (50 años) de cárcel.