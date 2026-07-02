¿Quién era Natalia Villalba, la modelo hallada muerta en una maleta en Bogotá?

Según ese mismo historial, el hombre llegó a enviarle mensajes a su exnovia en los que reiteraba su intención de conseguir un hacha para "destrozar a las mujeres". En uno de esos mensajes llegó a afirmar: "Si voy a acabar golpeado, que valga la pena". Producto de ese acoso, el Tribunal de Magistrados de Poole dictó en su momento una orden de alejamiento indefinida contra Foster-Smith, a solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, según informó la BBC.