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Arrestan a pareja rusa que se comprometió en la cima del Empire State Building

Angela Nikolau e Ivan Beerkus fueron arrestados sin incidentes tras la peligrosa hazaña; los cargos en su contra siguen pendientes, dijo la policía

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 08:27
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Una pareja de origen ruso fueron arrestadas el pasado miércoles 1 de julio en Nueva York, Estados Unidos, luego de haber escalado hasta la cima del Empire State Building, donde protagonizaron una inesperada propuesta de matrimonio, previo a ser interceptada por las autoridades.

Foto: EFE
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Los detenidos responden a los nombres de Angela Nikolau e Ivan Beerkus, cuyo nombre real es Ivan Kuznetsov.

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Un portavoz de la Policía de Nueva York confirmó que ambos fueron detenidos sin incidentes y que tampoco se registraron heridos durante el incidente.

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"Los cargos están pendientes, y la investigación continúa", manifestó el funcionario ante medios estadounidense, sin ofrecer más detalles acerca del futuro legal que le espera a la intrépida pareja.

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Minutos antes del arresto, Nikolau y Beerkus habían alzanzado la parte más alta del popular edificio, que se eleva a 443 metros sobre Manhattan, y desplegaron una pancarta con el mensaje que decía: ""Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz".

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Acto seguido, el hombre se arrodilló y le propuso matrimonio a su pareja, acto que culminó con un beso y un abrazo en lo más alto del rascacielos.

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La escena fue captada momentos antes de la operación policial que culminó en el arresto de ambos.

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El Empire State Building cuenta con un mirador habilitado para visitantes, pero las zonas superiores, incluida la antena donde ocurrió el hecho, permanecen fuera del alcance de cualquier persona ajena al personal autorizado.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer con claridad cómo la pareja consiguió burlar la seguridad del edificio para llegar hasta ese punto.

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El caso continúa bajo investigación policial, mientras el episodio sigue causando revuelo en redes sociales.

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