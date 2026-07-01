A una semana de los terremotos, Venezuela aún enfrenta la devastación y el dolor

Los nombres de algunas de las personas que desaparecieron debajo de la mole de escombros del edificio que antes fue su hogar. A una semana de los terremotos en Venezuela persiste el dolor, luto y la incertidumbre de no saber a dónde irán mañana.
AME6455. LA GUAIRA (VENEZUELA), 01/07/2026.- Fotografía que muestra una zona afectada por los terremotos, este miércoles, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
Durante la noche de hoy continuaba el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en el que trabajaba y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.
Su rescate se ha extendido más de 50 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según dijo a EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.
Mientras cientos de personas insisten en la búsqueda de sus familiares, otros se enfrentan a la realidad de que quedaron sin casa y duermen en carpas a la espera de recobrar la normalidad.
La imagen retrata la realidad que vive el pueblo venezolano, una sola calle muestra devastación total, los pocos edificios que no se derrumbaron quedaron inestables y hasta pequeñas edificaciones y casas de un piso cedieron a los terremotos.
Las zonas de Caracas que sufrieron mayores daños siguen este miércoles acordonadas con cintas que dicen 'No pase, peligro', advertencias que algunos ignoran, mientras que en ciertos edificios de oficinas se impide temporalmente el acceso para evaluar o reparar los daños.
En la capital, de unos cinco millones de habitantes, el impacto del terremoto se concentró en el municipio Chacao, al este de la ciudad, donde tres grandes edificios colapsaron por completo y unos ochenta sufrieron daños.
El Gobierno de Venezuela ha cifrado hoy en 12.841 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado en 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.
Un hombre abraza a su perro rescatado de los escombros de un edificio afectado por los terremotos, entre el dolor de perderlo todo su mirada refleja tristeza y una leve luz de esperanza tras recuperar al menos a su perrito.
Todavía este miércoles, una semana después del desastre rescatistas recuperaban un cuerpo de los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. Cientos de ellos no podrán ser recuperados.
Además de los rescatistas, Venezuela ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria desde hace una semana, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y añadió que hay una página web habilitada para recibir donaciones internacionales tras los terremotos que afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país.
Pese a diferencias ideológicas, el Gobierno venezolano ha recibido apoyo de países como Ecuador, Argentina y El Salvador. La respuesta internacional a este desastre en Venezuela ha sido "contundente" tras el Ejecutivo de Caracas solicitara la asistencia.
La apertura tras el terremoto también se ve en la cantidad de medios extranjeros que están ahora en el país, y a los que se les dificultada la entrada a Venezuela por los trámites de visa.