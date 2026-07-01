Las imágenes más impactantes a seis días de los terremotos en Venezuela

Edificios reducidos a escombros reflejan la magnitud de los terremotos que devastaron varias ciudades de Venezuela y dejaron miles de víctimas. La fotografía muestra escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira.
Aurora Rodríguez cuenta que su hijo de 25 años quedó atrapado en la casa con sus mascotas en el momento del doble terremoto del pasado miércoles, pero ella logró eludir el desastre porque estaba en su lugar de trabajo.
Un rescatista observa sobre escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira, a donde vea solo hay muerte y destrucción.
Personas observan escombros de edificaciones destruidas, como una gran muralla en donde antes había un edificio. El silencio entre los edificios colapsados solo es interrumpido por la maquinaria y los equipos de emergencia que buscan señales de vida.
Rescatistas de El Salvador descansan en medio de las labores de búsqueda de sobrevivientes a los terremotos, este martes en Catia La mar. Rescatistas internacionales unen esfuerzos con brigadas venezolanas para continuar las labores de búsqueda en las áreas más afectadas.
Rescatistas de Vietnam realizan labores de búsqueda de sobrevivientes a los terremotos. Calles cubiertas de escombros y estructuras derrumbadas evidencian la fuerza de los sismos que sacudieron Venezuela.
Un hombre reacciona en medio de escombros de edificaciones destruidas este martes, en La Guaira. Familias recorren las zonas afectadas en busca de noticias de sus seres queridos tras la tragedia que golpeó al país.
Calles cubiertas de escombros y estructuras derrumbadas evidencian la fuerza de los sismos que sacudieron Venezuela.
Lo que antes fue un edificio de más de 10 pisos, hoy es una pila de losas una sobre otra sin dejar espacio para la vida entre ellas.
La fotografía muestra los cuerpos de víctimas apilados y ataúdes unos sobre otros este martes, en La Guaira.
La magnitud del desastre quedó al descubierto con barrios enteros destruidos y edificaciones convertidas en ruinas.
Una de las fotografías más dolorosas es esta donde se alcanza a ver el brazo de una víctima entre escombros de edificaciones destruidas.