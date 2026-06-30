¿Cómo es la labor de los rescatistas en Venezuela tras doble terremoto?

Entre montañas de escombros, altas temperaturas y el riesgo constante de nuevos derrumbes, cientos de rescatistas venezolanos e internacionales trabajan sin descanso para localizar sobrevivientes tras el devastador terremoto. Cada operación exige precisión, coordinación y esperanza en una carrera contrarreloj para salvar vidas.
Las primeras 72 horas tras un terremoto suelen ser consideradas la "ventana de oro" para rescatar personas con vida. Sin embargo, en Venezuela la esperanza no se ha extinguido. Hasta la fecha (seis días después) siguen rescatando personas y animales con vida.
Integrantes de brigadas nacionales e internacionales coordinan estrategias antes de ingresar a una zona de alto riesgo, donde la cooperación entre especialistas de distintos países ha fortalecido las labores de rescate en las áreas más devastadas.
Socorristas utilizan cámaras de inspección y sensores acústicos para explorar espacios reducidos bajo los escombros, tecnología que permite identificar movimientos o sonidos imposibles de detectar a simple vista. Durante varios minutos, los rescatistas guardan absoluto silencio para intentar escuchar golpes, voces o cualquier señal que indique la presencia de personas con vida bajo las estructuras colapsadas.
La maquinaria pesada avanza lentamente entre los restos de viviendas destruidas, mientras operadores trabajan con extrema precisión para evitar movimientos bruscos que puedan comprometer la estabilidad de las estructuras dañadas.
Especialistas instalan soportes temporales de madera dentro de un edificio afectado para reforzar la estructura antes de iniciar la búsqueda, una medida clave para proteger tanto a las víctimas como al personal de rescate.
Especialistas revisan cuidadosamente los planos y las condiciones estructurales de un edificio afectado antes de iniciar las maniobras de rescate, buscando reducir al máximo los riesgos durante la operación.
El trabajo coordinado entre rescatistas, operadores de maquinaria, médicos y personal logístico permite mantener activas las operaciones de búsqueda en distintos sectores afectados por el terremoto
A las dificultades propias del desastre se suman las altas temperaturas, el polvo, la descomposición de cuerpos y las réplicas sísmicas, factores que obligan a suspender momentáneamente algunas operaciones por seguridad.
En las zonas más afectadas participan rescatistas venezolanos junto con brigadas internacionales enviadas por varios países, que han aportado personal especializado. La cooperación internacional ha permitido reforzar los trabajos
Las brigadas internacionales desplazadas a Venezuela aportan equipos especializados, perros de búsqueda y experiencia en rescate urbano, fortaleciendo los esfuerzos para localizar a quienes continúan desaparecidos bajo los escombros.
Expertos en rescate urbano recuerdan que el tiempo es el principal enemigo. Conforme avanzan las horas disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes debido a la falta de agua, lesiones graves y agotamiento. Aun así, cada rescate exitoso mantiene viva la esperanza de familiares y socorristas. Este martes 30 de junio, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que 6,461 personas han sido rescatadas con vida desde el primer sismo. Por otro lado, la cifra de fallecidos ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571.