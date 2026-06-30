¿Cómo es la labor de los rescatistas en Venezuela tras doble terremoto?

Expertos en rescate urbano recuerdan que el tiempo es el principal enemigo. Conforme avanzan las horas disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes debido a la falta de agua, lesiones graves y agotamiento. Aun así, cada rescate exitoso mantiene viva la esperanza de familiares y socorristas. Este martes 30 de junio, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que 6,461 personas han sido rescatadas con vida desde el primer sismo. Por otro lado, la cifra de fallecidos ascendió a 1,943 y la de heridos a 10,571.