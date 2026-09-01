Matan a joven de 18 años en San Marcos de Ocotepeque

San Marcos de Ocotepeque.- En horas de la tarde de este martes -1 de septiembre- se reportó la muerte violenta de un joven de 18 años en el municipio de San Marcos de Ocotepeque, región occidental del país. De acuerdo a Canal 16 Ocotepeque, la víctima fue identificada como Cristian Sánchez, originario del municipio de San Francisco del Valle. El hecho se reportó en el sector de Gualjoco, en la carretera que contecta a San Marcos de Ocotepeque con el sur del departamento de Lempira.

Inicialmente, los pobladores que se percataron del cuerpo tendido en el centro de la carretera pensaron que se trataba de una víctima de un accidente vial, pero los agentes policiales al llegar al lugar observaron que el fallecido tenía heridas de arma de fuego. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el motivo del ataque contra Sánchez, así como el o los autores del crimen. De igual forma, mantuvieron acordonado el perímetro a la espera de que Medicina Forense realice el levantamiento cadavérico. En este primer día de septiembre se han reportado varias muertes violentas en diferentes puntos del territorio nacional, incrementándose la cifra de homicidios del 2026. En la ciudad de La Ceiba (Atlántida) fue acribillado a disparos Nelson Gonzáles, un hondureño quien recientemente volvió al país tras ser deportado de Estados Unidos.