Asesinan a balazos a hombre en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala este domingo en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela, a inmediaciones de la calle Los Alcaldes. El cuerpo de la víctima de quien hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad, quedó en la esquina de una de las avenidas del sector.

Informes preliminares establecen que personas desconocidas le quitaron la vida en el lugar, pues las autoridades encontraron casquillos cerca del cuerpo. Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena para levantar las evidencias relacionadas al crimen y determinar las causas y responsables del sangriento hecho.