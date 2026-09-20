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Asesinan a balazos a hombre en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela

Personas desconocidas le quitaron la vida a balazos al hombre a inmediaciones de la calle Los Alcaldes de la colonia Santa Bárbara de Comayagüela

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 09:46

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala este domingo en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela, a inmediaciones de la calle Los Alcaldes.

El cuerpo de la víctima de quien hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad, quedó en la esquina de una de las avenidas del sector.

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Informes preliminares establecen que personas desconocidas le quitaron la vida en el lugar, pues las autoridades encontraron casquillos cerca del cuerpo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena para levantar las evidencias relacionadas al crimen y determinar las causas y responsables del sangriento hecho.

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Personal de Medicina Forense, Ministerio Público y Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a reconocer y levantar el cadáver del hombre que perdió la vida de manera violenta.

La víctima vestía calzoneta beige, camisa café y tenis, constató el equipo de EL HERALDO en la escena. El cadáver fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para ser identificado, practicarle la autopsia y entregarlo a los familiares.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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