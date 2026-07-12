Desconocidos matan a un hombre en Los Lamentos de Campamento, Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta en el sector de Los Lamentos en el municipio de Campamento, Olancho. El fallecido fue identificado por las autoridades policiales como Rosbin Alberto Zúniga García, de 42 años de edad, quien recibió al menos cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo que le quitaron la vida.

Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones relacionadas al crimen. Familiares de Zúniga García llegaron al lugar y dijeron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida de manera violenta.