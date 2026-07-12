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Desconocidos matan a un hombre en Los Lamentos de Campamento, Olancho

Personas desconocidas le quitaron la vida esta mañana a un hombre en el sector de Los Lamentos de Campamento, Olancho por causas desconocidas

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 12:17
Desconocidos matan a un hombre en Los Lamentos de Campamento, Olancho

Personas no identificadas le quitaron la vida a Rosbin Alberto Zúniga García en el sector de Los Lamentos del municipio de Campamento, Olancho.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta en el sector de Los Lamentos en el municipio de Campamento, Olancho.

El fallecido fue identificado por las autoridades policiales como Rosbin Alberto Zúniga García, de 42 años de edad, quien recibió al menos cuatro disparos en diferentes partes del cuerpo que le quitaron la vida.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron y acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones relacionadas al crimen.

Familiares de Zúniga García llegaron al lugar y dijeron que desconocen las causas por las que le quitaron la vida de manera violenta.

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El cadáver quedó en el predio de una vivienda donde los criminales le dispararon en reiteradas ocasiones.

Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público en la capital para realizarle la autopsia correspondiente.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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