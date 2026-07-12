¿De qué murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica que había disputado la Copa del Mundo?

El mundo del fútbol ha quedado impactado tras la muerte del jugador de Sudáfrica, Jayden Adams, quien había disputado la Copa del Mundo con el conjunto africano. ¿Qué es lo último que se sabe sobre su muerte y las razones del deceso?
El centrocampista sudafricano Jayden Adams murió a los 25 años días después de haber jugado con su selección en el Mundial de Fútbol 2026, confirmó este sábado el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.
"Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó McKenzie en un comunicado.
El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión" y a abstenerse de "especular".
El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.
Varias versiones -no oficiales- indican que Adams padecía depresión y habría atentado contra su vida. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado esa información ni ha dado a conocer oficialmente la causa de la muerte.
Durante el partido de Bafana Bafana frente a la República Checa, disputado en Atlanta, el mediocampista jugó pese a que horas antes había fallecido su abuela, Marianna.
"Recuerdo haber notado lo inusualmente callado que parecía Jayden en el banquillo en la segunda parte, después de que fuera sustituido; solo después supimos que ese día había salido al campo cargando con el nuevo dolor por la pérdida de su abuela, Marianna, que falleció solo unas horas antes del inicio", expresó el funcionario McKenzie.
La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.
Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020. El Mamelodi Sundowns le fichó con un contrato de tres años y medio en enero de 2025.