Recursos por venta del avión presidencial serán destinados a salud y construcción de centros de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Los 137 millones de lempiras obtenidos por el Estado de Honduras con la venta del avión presidencial serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Así lo establece el artículo 3 del decreto que autorizó a las autoridades la venta de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 37,063, del 6 de febrero de 2026.
Por su parte, el artículo 1 del decreto dispone: "Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 (FAH-001) mediante un proceso de venta transparente conforme a normas legales vigentes, mediante subasta o mecanismos de comercialización establecidos en la ley".
En el artículo 2 se establece que, antes de ejecutar la venta, el Poder Ejecutivo deberá realizar un avalúo a cargo de expertos independientes, nacionales o internacionales, para determinar el precio mínimo de la aeronave.
Asimismo, deberá revisar la documentación que acredita la propiedad y cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de la aeronave.
Por su parte, el artículo 3 dispone que los recursos obtenidos por la venta serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios en los departamentos donde la UNAH no tenga presencia.
Para ello, la Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá incorporar esos fondos al Presupuesto General de la República del año correspondiente.
El viernes 10 de julio, la aeronave —adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por 14.8 millones de dólares— fue vendida mediante subasta a una empresa mexicana por 5.1 millones de dólares, equivalentes a 137,776,390 lempiras.
La empresa Thebe Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V., de México, fue la adjudicataria de la aeronave.
"Ofertamos un millón de lempiras más de lo que establecían las bases; estamos hablando de 137 millones de lempiras. Se harán modificaciones en el interior y una revisión mecánica. Es una oportunidad importante y algo que no se presenta siempre", declaró Jonathan González, representante de Thebe Ingeniería.
El monto pagado por la empresa mexicana representa una diferencia superior a 9 millones de dólares respecto a los 14.8 millones de dólares que el Estado de Honduras desembolsó por la aeronave cuando fue adquirida en 2014.
Esto equivale a una reducción cercana al 65% del valor de compra, lo que representa una pérdida patrimonial para el Estado.
La mañana del viernes 10 de julio se recibieron las ofertas y, horas después, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) adjudicó la subasta.
En total, cuatro empresas realizaron inspecciones técnicas presenciales al avión presidencial en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa. Otras cuatro compañías desistieron de participar y una más no presentó oferta.
La empresa que adquirió el avión presidencial es Thebe Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V., una compañía mexicana vinculada al comercio internacional y al sector aeronáutico.
De acuerdo con la información disponible, la empresa se dedica a la importación y exportación de diversos productos, además de prestar servicios de transporte aéreo no regular.
Entre sus principales actividades figura la comercialización de componentes aeronáuticos, incluidas piezas para aviones y helicópteros, como trenes de aterrizaje.
No obstante, la información pública sobre la compañía es limitada. Diversos registros ubican su sede en San Pedro Totoltepec, Toluca, en el Estado de México.
Durante la subasta del Embraer Legacy 600, la empresa estuvo representada por Jonathan González, quien explicó que el objetivo de Thebe es ofrecer servicios de taxi aéreo tanto dentro como fuera de México.
Según indicó, la compra de la aeronave respondió a una oportunidad poco común en el mercado, razón por la cual la empresa decidió participar en el proceso de adquisición.