Recursos por venta del avión presidencial serán destinados a salud y construcción de centros de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Los 137 millones de lempiras obtenidos por el Estado de Honduras con la venta del avión presidencial serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Así lo establece el artículo 3 del decreto que autorizó a las autoridades la venta de la aeronave presidencial Embraer Legacy 600, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 37,063, del 6 de febrero de 2026. Por su parte, el artículo 1 del decreto dispone: "Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 (FAH-001) mediante un proceso de venta transparente conforme a normas legales vigentes, mediante subasta o mecanismos de comercialización establecidos en la ley".

En el artículo 2 se establece que, antes de ejecutar la venta, el Poder Ejecutivo deberá realizar un avalúo a cargo de expertos independientes, nacionales o internacionales, para determinar el precio mínimo de la aeronave. Asimismo, deberá revisar la documentación que acredita la propiedad y cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de la aeronave. Por su parte, el artículo 3 dispone que los recursos obtenidos por la venta serán destinados exclusivamente al fortalecimiento de la salud pública y al financiamiento de la construcción de centros universitarios en los departamentos donde la UNAH no tenga presencia. Para ello, la Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá incorporar esos fondos al Presupuesto General de la República del año correspondiente. El viernes 10 de julio, la aeronave —adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por 14.8 millones de dólares— fue vendida mediante subasta a una empresa mexicana por 5.1 millones de dólares, equivalentes a 137,776,390 lempiras.