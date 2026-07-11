¿En qué proyectos sociales se podrían invertir los L137 millones del avión presidencial?

Tegucigalpa, Honduras.- La subasta del avión presidencial de Honduras concluyó con una oferta ganadora de 137 millones de lempiras. Ante esta nueva disponibilidad de recursos estatales, surge la pregunta: ¿en qué proyectos podría invertir el Estado de Honduras ese dinero? La subasta, anunciada el pasado 25 de junio, fue ganada por la empresa mexicana Thebe Ingeniería & Consultoría, que presentó la oferta más alta por el Embraer Legacy 600, aeronave adquirida por el Estado hondureño en diciembre de 2014. Tras concretarse la venta, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, aseguró que los recursos obtenidos serán destinados a proyectos de inversión pública. “Los recursos van asignados a salud, educación, hospitales e infraestructura. Definitivamente todo el dinero que se recaude de la subasta será en función de la inversión pública social”, afirmó la funcionaria. A partir de reportes financieros, registros públicos y entrevistas con expertos, EL HERALDO estimó en qué tipo de programas sociales podría invertir el Gobierno de Nasry "Tito" Asfura

Sector salud

Según el doctor Carlos Umaña, la adquisición de 137 millones de lempiras es catalogado como "un monto no despreciable", que podría mejorar varios aspectos del sector sanitario de Honduras. "La gente necesita medicamentos, que son la principal petición del pueblo; pero se necesitan los medicamentos catalogados como cuadro básico y, específicamente, insumos para aquellas enfermedades que más padecen las personas, como los hipertensos y diabéticos, que son los que generalmente se descompensan y terminan siendo pacientes renales", explicó. Por ejemplo, en 2024 la Secretaría de Salud realizó un préstamo de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) valorado en L5.5 millones, integrado por 32 tipos de fármacos, ese lote permitió garantizar el abastecimiento durante dos meses, mientras el instituto completaba su proceso de adquisición.

Si se toma ese monto como base, los L137 millones equivalen a casi 25 lotes similares, suficientes para mantener un abastecimiento aproximado de cuatro años y un mes bajo las mismas condiciones. Esto incluiría medicamentos oncológicos, antihipertensivos, vasculares, anestésicos, analgésicos y antibióticos. Otra referencia es una compra realizada ese mismo año por la Región de Salud de Comayagua, que recibió un lote de medicamentos valorado en más de L8.5 millones para abastecer 92 establecimientos de salud. Bajo ese parámetro, los recursos obtenidos por la venta del avión permitirían financiar alrededor de 16 lotes completos de características similares. En términos generales, los 137 millones de lempiras alcanzarían para financiar entre 16 y 24 lotes de medicamentos, dependiendo del tamaño, alcance del paquete y tipo de medicina. En febrero de 2024 la Secretaría de Salud (Sesal) informó que invertiría 2,000 millones de lempiras en la compra de 383 productos del cuadro básico de medicamentos. Bajo ese escenario, los recursos provenientes de la venta del avión representan aproximadamente el 6.9% de esa adquisición anual.

Quirófanos

Otra área de inversión a la que podría destinarse el recurso es la reparación y adecuación de salas médicas. Una referencia es la remodelación de seis quirófanos, la sala de recuperación y el centro de esterilización del Bloque Médico Quirúrgico del Hospital Escuela, proyecto valorado en 300 millones, en 2024. Si se divide la inversión entre los seis quirófanos, el costo promedio sería de 50 millones de lempiras por cada uno, aunque el proyecto también contempla áreas complementarias de alta complejidad. Bajo esa referencia, los 137 millones de lempiras permitirían financiar la rehabilitación integral de dos quirófanos completos y cubrir una parte importante de un tercero.

Sin embargo, este no es el único presupuesto de referencia. Tras el incendio del Hospital Adventista de Roatán, el Gobierno anunció una inversión de 6 millones de lempiras para construir y equipar un nuevo quirófano; si se utiliza ese costo como base, los recursos provenientes de la subasta permitirían habilitar aproximadamente 22 quirófanos. Cabe destacar que la diferencia entre ambas estimaciones responde al alcance de cada proyecto. Mientras la inversión del Hospital Escuela contempla una rehabilitación hospitalaria de alta especialización, con áreas de apoyo compartidas y estándares quirúrgicos internacionales, el proyecto de Roatán corresponde a una habilitación más básica y específica. En consecuencia, una estimación razonable indica que los 137 millones podrían financiar entre dos y tres quirófanos de rehabilitación integral —unidades de alta tecnología diseñados para ejecutar procedimientos quirúrgicos complejos— o bien alrededor de 22 quirófanos de habilitación básica o funcional, dependiendo del modelo de inversión.

Reducción de la mora quirúrgica

Los recursos también podrían destinarse a reducir la mora quirúrgica mediante la derivación de pacientes hacia hospitales privados. Según un análisis de LA PRENSA, el Gobierno asignó L10 millones para atender 154 pacientes mediante este programa, lo que representa un costo promedio cercano a L65,000 por cirugía. Entre los procedimientos financiados están las colecistectomías —L78,600 promedio por procedimiento—, hernioplastías —L53,500— y histerectomías —L68,000—. Si se toma como referencia el costo promedio del programa, los ingresos por la subasta del jet presidencial permitirían financiar aproximadamente 2,109 cirugías, contribuyendo significativamente a disminuir la mora quirúrgica y reducir los tiempos de espera para miles de pacientes.

Educación e infraestructura

Las autoridades hondureñas revelaron que también planean destinar parte del dinero generado por la subasta al sector educativo. Expertos indicaron que se podría destinar a reparar o ampliar centros educación. Durante 2022, la Secretaría de Educación y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) anunciaron la reparación de 1,002 edificios en con presupuesto que osciló entre los 600 y 900 millones de lempiras, lo que da un costo medio de entre 598,800 y 898,200 lempiras por centro. Es decir, con la inversión de 137 millones de lempiras, el gobierno podría reparar un promedio de 152 a 228 centros educativos a nivel nacional. En un programa más integral, Educación habría intervenido 23 centros en 2023 con una inversión de unos 70 millones de lempiras, lo que equivale a alrededor de tres millones de lempiras por centro educativo con mejoras que incluían cambio de techo, sistema eléctrico, sanitarios, cielo falso, paredes y pisos.