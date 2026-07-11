¿En qué proyectos sociales se podrían invertir los L137 millones del avión presidencial?

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>La <b>subasta del avión presidencial</b> de Honduras concluyó con una oferta ganadora de<b> 137 millones de lempiras</b>. Ante esta nueva disponibilidad de recursos estatales, surge la pregunta: ¿en qué proyectos podría invertir el Estado de Honduras ese dinero?La subasta, anunciada el pasado 25 de junio, fue ganada por la empresa mexicana Thebe Ingeniería &amp; Consultoría, que presentó la oferta más alta por el Embraer Legacy 600, aeronave adquirida por el Estado hondureño en diciembre de 2014.Tras concretarse la venta, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, aseguró que los recursos obtenidos serán destinados a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/presupuesto-inversion-publica-2026-disminuyo-en-1698-millones-lempiras-IJ30933139" target="_blank">proyectos de inversión pública</a>.“Los recursos van asignados a salud, educación, hospitales e infraestructura. Definitivamente todo el dinero que se recaude de la subasta será en función de la inversión pública social”, afirmó la funcionaria.A partir de reportes financieros, registros públicos y entrevistas con expertos, EL HERALDO estimó en qué tipo de programas sociales podría invertir el Gobierno de Nasry "Tito" Asfura