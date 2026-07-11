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Venta del avión presidencial de Honduras: de una compra cuestionada a una subasta por L137.7 millones

El Embraer Legacy 600, adquirido en 2014 por $14.8 millones durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue vendido en subasta pública por $5.1 millones a una empresa mexicana de taxis aéreos.

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 10:07
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