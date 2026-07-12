Desconocidos acribillaron a balazos a un hombre en la colonia La Trinidad de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue acribillado a balazos la madrugada de este domingo en la colonia La Trinidad a inmediaciones de la Estados Unidos de la capital. El fallecido fue identificado por las autoridades como Mario Adalid Sánchez Hernández, de 31 años de edad. Informes preliminares establecen que el sangriento hecho se registró en horas de la madrugada cuando personas desconocidas le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida y luego se dieron a la fuga del sector.

Equipos de investigación de la Policía Nacional se desplazaron a la zona donde acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al crimen. El cuerpo de Sánchez Hernández quedó tirado en la acera, mientras que en medio de la calle se contabilizaron más de veinte casquillos de armas automáticas. Informes preliminares establecen que la víctima se encontraba dentro de una casa donde venden bebidas alcohólicas de donde fue sacado y luego le empezaron a disparar.