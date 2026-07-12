Desconocidos acribillaron a balazos a un hombre en la colonia La Trinidad de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre fue acribillado a balazos la madrugada de este domingo en la colonia La Trinidad a inmediaciones de la Estados Unidos de la capital.
El fallecido fue identificado por las autoridades como Mario Adalid Sánchez Hernández, de 31 años de edad.
Informes preliminares establecen que el sangriento hecho se registró en horas de la madrugada cuando personas desconocidas le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida y luego se dieron a la fuga del sector.
Equipos de investigación de la Policía Nacional se desplazaron a la zona donde acordonaron la escena para levantar evidencias relacionadas al crimen.
El cuerpo de Sánchez Hernández quedó tirado en la acera, mientras que en medio de la calle se contabilizaron más de veinte casquillos de armas automáticas.
Informes preliminares establecen que la víctima se encontraba dentro de una casa donde venden bebidas alcohólicas de donde fue sacado y luego le empezaron a disparar.
Los familiares que se encontraban en el sector manifestaron que intentaron llevarlo al Hospital Escuela pero lamentablemente falleció en la acera de la calle principal de la colonia La Trinidad.
Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cuerpo para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense y practicarle la autopsia y luego entregarlo a los parientes.
En tanto, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las averiguaciones para determinar las causas y responsables del homicidio.