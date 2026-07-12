Hombres armados asesinan a una persona en las cercanías de la colonia Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo crimen se registró durante la madrugada de este domingo -12 de julio-, cuando una persona del sexo masculino fue asesinada a disparos entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el crimen, por lo que las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando las investigaciones para esclarecer el caso.
De manera preliminar, se informó que varios hombres armados habrían llegado al sector, le quitaron la vida al hombre de varios disparos y posteriormente huyeron del lugar.
El cuerpo de la víctima quedó tendido boca abajo sobre una calle, cerca del Centro de Educación Pre-básica Saúl Zelaya Jiménez.
Al momento del levantamiento cadavérico, la víctima vestía un pantalón blanco, una camisa gris y una gorra azul.
Se desconoce si el fallecido residía en el sector, ya que hasta el momento las autoridades no han brindado información sobre su identidad.
En la escena del crimen fueron encontrados varios casquillos de bala, los cuales serán evidencia en las investigaciones para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.