Hombres armados asesinan a una persona en las cercanías de la colonia Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo crimen se registró durante la madrugada de este domingo -12 de julio-, cuando una persona del sexo masculino fue asesinada a disparos entre las colonias Trinidad y Estados Unidos, en Tegucigalpa.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el crimen, por lo que las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando las investigaciones para esclarecer el caso.

De manera preliminar, se informó que varios hombres armados habrían llegado al sector, le quitaron la vida al hombre de varios disparos y posteriormente huyeron del lugar.