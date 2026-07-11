Capturan a conductor que provocó la muerte de un bebé tras pasarse un semáforo en rojo en Cortés

Cortés, Honduras.- Un hombre de 63 años fue detenido luego de ser señalado como supuesto responsable de un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un menor de dos años y tres personas heridas en Puerto Cortés, Cortés.

El ciudadano es investigado por los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria tras el percance vial registrado en el barrio El Porvenir.

De acuerdo con el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el accidente ocurrió a eso de las 3:23 de la tarde, cuando el conductor de un vehículo tipo pick-up presuntamente habría irrespetado la luz roja de un semáforo.