Capturan a conductor que provocó la muerte de un bebé tras pasarse un semáforo en rojo en Cortés

Cortés, Honduras.- Un hombre de 63 años fue detenido luego de ser señalado como supuesto responsable de un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un menor de dos años y tres personas heridas en Puerto Cortés, Cortés.
El ciudadano es investigado por los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria tras el percance vial registrado en el barrio El Porvenir.
De acuerdo con el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), el accidente ocurrió a eso de las 3:23 de la tarde, cuando el conductor de un vehículo tipo pick-up presuntamente habría irrespetado la luz roja de un semáforo.
Según muestra el video, la acción provocó que el automotor impactara contra un vehículo tipo turismo, generando una colisión que terminó en el volcamiento de uno de los vehículos involucrados.
Producto del fuerte impacto, un pequeño de dos años murió en el lugar del accidente, mientras que otras tres personas resultaron con lesiones; fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.
Investigaciones
Especialistas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), realizaron la inspección técnica de la escena, el levantamiento de indicios y la revisión de cámaras de videovigilancia para establecer la manera en que ocurrió el hecho.
Autoridades practicaron una prueba de alcoholemia al conductor detenido, pero el resultado fue negativo; sin embargo, los investigadores señalaron que existen indicios relacionados con una posible inobservancia de las normas de tránsito.
El sospechoso fue detenido y remitido junto con el informe correspondiente a las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso investigativo y las acciones legales que correspondan.