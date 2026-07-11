Cerca de su vivienda matan a disparos a hombre en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Un nuevo crimen se registró en el municipio de Olanchito, Yoro, donde un hombre fue asesinado la noche de este viernes -10 de julio-, luego de ser perseguido por individuos que se desplazaban en una motocicleta.

La víctima fue identificada preliminarmente como Jostin Sandres, de aproximadamente 36 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado a disparos.

El hecho se registró cuando el hombre estaba por llegar a su vivienda ubicada en la colonia Luz y Esperanza, donde dos hombres comenzaron a perseguirlo durante varios minutos a bordo de una motocicleta.