Cerca de su vivienda matan a disparos a hombre en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Un nuevo crimen se registró en el municipio de Olanchito, Yoro, donde un hombre fue asesinado la noche de este viernes -10 de julio-, luego de ser perseguido por individuos que se desplazaban en una motocicleta.
La víctima fue identificada preliminarmente como Jostin Sandres, de aproximadamente 36 años de edad, quien perdió la vida tras ser atacado a disparos.
El hecho se registró cuando el hombre estaba por llegar a su vivienda ubicada en la colonia Luz y Esperanza, donde dos hombres comenzaron a perseguirlo durante varios minutos a bordo de una motocicleta.
Según los primeros reportes, al llegar frente a su vivienda, Sandres intentó refugiarse; sin embargo, los atacantes lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, familiares de la víctima llegaron a la escena y lamentaron la muerte del hombre.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias investigativas relacionadas con el crimen.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los malhechores.