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Colisión entre dos rastras paraliza el tránsito en Río Blanquito, Choloma

Las unidades de transporte pesado quedaron atravesadas sobre la vía, impidiendo el tránsito vehicular, y las autoridades investigan las causas del accidente

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 11:38

Choloma, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito entre dos vehículos pesados se registró la mañana de este sábado 11 de julio en el sector de Río Blanquito, en el municipio de Choloma, Cortés, dejando cuantiosos daños materiales y provocando el cierre temporal de la carretera que conduce hacia Puerto Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando una de las rastras salía de un plantel e ingresó a la vía principal, presuntamente sin ceder el derecho de paso a la otra unidad que circulaba con preferencia. El impacto entre ambos vehículos fue de gran magnitud.

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Tras la colisión, las dos rastras quedaron atravesadas sobre la carretera, obstruyendo por completo el paso vehicular y generando largas filas de automotores en ambos sentidos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas fallecidas o lesionadas, mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Equipos de tránsito y personal de apoyo trabajan en la zona para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación lo antes posible, al tiempo que recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y extremar las medidas de precaución al transitar por el sector.

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Choque de rastras

El viernes, otro aparatoso choque dejó a dos conductores gravemente heridos luego de que dos rastras colisionaran de frente en la carretera internacional CA-13, a la altura de la aldea Camelias, en el municipio de San Francisco, Atlántida.

Por la fuerza del impacto, las cabinas de ambas unidades de transporte pesado quedaron prácticamente destruidas, dejando atrapados a los conductores entre amasijo de hierro. Ambos conductores se encuentran en un estado delicado de salud.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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