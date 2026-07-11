Colisión entre dos rastras paraliza el tránsito en Río Blanquito, Choloma

Choloma, Honduras.- Un fuerte accidente de tránsito entre dos vehículos pesados se registró la mañana de este sábado 11 de julio en el sector de Río Blanquito, en el municipio de Choloma, Cortés, dejando cuantiosos daños materiales y provocando el cierre temporal de la carretera que conduce hacia Puerto Cortés. De acuerdo con la información preliminar, el percance ocurrió cuando una de las rastras salía de un plantel e ingresó a la vía principal, presuntamente sin ceder el derecho de paso a la otra unidad que circulaba con preferencia. El impacto entre ambos vehículos fue de gran magnitud.

Tras la colisión, las dos rastras quedaron atravesadas sobre la carretera, obstruyendo por completo el paso vehicular y generando largas filas de automotores en ambos sentidos. Hasta el momento no se ha informado sobre personas fallecidas o lesionadas, mientras las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Equipos de tránsito y personal de apoyo trabajan en la zona para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación lo antes posible, al tiempo que recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y extremar las medidas de precaución al transitar por el sector.

Choque de rastras