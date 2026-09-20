Hallan muerto a un hombre cerca de un taller en el barrio Lempira de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Una persona fue encontrada muerta este domingo 20 de septiembre en la segunda calle del barrio Lempira, cerca de un taller, en Comayagüela, en la capital hondureña.
El cuerpo fue localizado por las personas que transitaban en ese lugar, quienes alertaron a las autoridades del hecho; el cuerpo presenta signos que hacen presumir que habría sido víctima de un hecho violento.
Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.
Agentes de seguridad se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar las primeras diligencias investigativas.
Minutos después llegaron agentes de Medicina Forense al lugar y realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue capitalina.
Las autoridades deberán establecer si el hecho corresponde a un homicidio y determinar quiénes serían los responsables.
Por ahora, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos relacionados con el caso.