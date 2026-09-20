Hallan muerto a un hombre cerca de un taller en el barrio Lempira de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Una persona fue encontrada muerta este domingo 20 de septiembre en la segunda calle del barrio Lempira, cerca de un taller, en Comayagüela, en la capital hondureña.

El cuerpo fue localizado por las personas que transitaban en ese lugar, quienes alertaron a las autoridades del hecho; el cuerpo presenta signos que hacen presumir que habría sido víctima de un hecho violento.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.