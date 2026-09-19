¡Exigían L2 millones por su liberación! Rescatan a hombre secuestrado en Copán

Copán, Honduras.- Un hombre que permanecía secuestrado desde el pasado domingo 6 de septiembre fue rescatado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros en una zona montañosa de la aldea Debajiados, en Santa Rita, Copán. De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue identificada como Óscar Misael López Alfaro, de 50 años, quien salió de su vivienda el domingo a bordo de una camioneta Honda para realizar sus actividades cotidianas; desde ese momento, no regresó a casa. Posteriormente, los parientes recibieron una llamada telefónica en la que desconocidos aseguraron tener secuestrado al hombre y exigieron el pago de dos millones de lempiras a cambio de su liberación, además de amenazar con quitarle la vida si no cumplían con la exigencia.

Ante la denuncia, la Unidad Nacional Antisecuestros inició las investigaciones y desplegó equipos especializados en labores de inteligencia y operaciones tácticas para ubicar el lugar donde mantenían retenida a la víctima. Como resultado de las acciones, los agentes localizaron el sector montañoso donde se encontraba el hombre junto a sus captores, quienes al percatarse de la presencia policial abrieron fuego contra los funcionarios, lo que provocó un intercambio de disparos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante la operación, los agentes lograron rescatar a López Alfaro y capturar a uno de los presuntos secuestradores, identificado como Melvin Geovanny Villeda Ramírez, alias “Sulunco”, originario de Santa Rita y residente en la aldea Debajiados, en Copán.

Según el informe, la víctima fue encontrada debilitada debido a las condiciones precarias en las que permaneció durante el cautiverio, por lo que fue trasladada a Medicina Forense para que se le practicara una evaluación médica. Asimismo, durante el operativo fue recuperado el vehículo Honda CR-V de color plateado, propiedad de la víctima, además de decomisar un teléfono celular que estaba en poder del detenido. Las autoridades informaron que Villeda Ramírez será remitido a la Fiscalía por el delito de secuestro agravado para que se continúe con el proceso penal correspondiente.