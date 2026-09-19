Detienen a hombre con supuesta cocaína con la leyenda "Warner Bros. Pictures" en El Triunfo, Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de cuatro paquetes de supuesta cocaína fue capturado un ciudadano de 36 años de edad en la zona sur de Honduras.u La operación de seguridad y combate al narcotráfico se ejecutó en el sector de Tres Piedras a inmediaciones del kilómetro 34 en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

El informe detalla que al momento de la detención, al ciudadano se le decomisaron cuatro paquetes con supuesta cocaína con el logo de la prestigiosa empresa de cine "Warner Bros Pictures" y un vehículo Hyundai Tucson de color azul. Además, se le decomisaron 387 lempiras y un teléfono celular.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad ni el domicilio de la persona que fue detenida con la supuesta droga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse