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Detienen a hombre con supuesta cocaína con la leyenda "Warner Bros. Pictures" en El Triunfo, Choluteca

Al individuo se le decomisaron los paquetes de supuesta droga y además el vehículo en el que se conducía

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 10:12
Detienen a hombre con supuesta cocaína con la leyenda Warner Bros. Pictures en El Triunfo, Choluteca

El ciudadano de 36 años de edad que fue capturado por agentes de las FF AA y DLCN en posesión de la droga, fue remitido a la autoridad competente con las evidencias decomisadas.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de cuatro paquetes de supuesta cocaína fue capturado un ciudadano de 36 años de edad en la zona sur de Honduras.u

La operación de seguridad y combate al narcotráfico se ejecutó en el sector de Tres Piedras a inmediaciones del kilómetro 34 en el municipio de El Triunfo, Choluteca.

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El informe detalla que al momento de la detención, al ciudadano se le decomisaron cuatro paquetes con supuesta cocaína con el logo de la prestigiosa empresa de cine "Warner Bros Pictures" y un vehículo Hyundai Tucson de color azul.

Además, se le decomisaron 387 lempiras y un teléfono celular.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad ni el domicilio de la persona que fue detenida con la supuesta droga.

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El detenido fue remitido a la autoridad competente por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han decomisado más de 2,800 kilos de cocaína en diferentes sectores del país.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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