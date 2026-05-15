Con dos kilos de cocaína y casi un millón de lempiras capturan a tres personas en Catacamas

Olancho, Honduras.- En poder de dos kilos de cocaína, casi un millón de lempiras y otras evidencias fueron capturadas tres personas en el departamento de Olancho.

La operación estuvo encabezada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional y la Fuerza de Tarea Conjunta Olancho.

El operativo tuvo lugar en el barrio La Trinidad, de la ciudad de Catacamas, dónde se ejecutaron tres allanamientos de morada, con el objetivo de desarticular a una célula delictiva dedicada a la venta de drogas.