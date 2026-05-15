Con dos kilos de cocaína y casi un millón de lempiras capturan a tres personas en Catacamas

Olancho, Honduras.- En poder de dos kilos de cocaína, casi un millón de lempiras y otras evidencias fueron capturadas tres personas en el departamento de Olancho.
La operación estuvo encabezada por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando de Operaciones de Apoyo Institucional y la Fuerza de Tarea Conjunta Olancho.
El operativo tuvo lugar en el barrio La Trinidad, de la ciudad de Catacamas, dónde se ejecutaron tres allanamientos de morada, con el objetivo de desarticular a una célula delictiva dedicada a la venta de drogas.
Los detenidos responden a los nombres de Elmer Josué Baca Herrera, Darwin Jesús Baca Fajardo y Andy Dariana Bonilla Díaz; todos con domicilio en el barrio La Trinidad.
Decomiso de evidencias
A ellos se les decomisó: dos kilos de cocaína pura, 103 puntas de este mismo alucinógeno, lista para ser vendida, 970,000 lempiras en efectivo, una pistola calibre nueve milímetros, con tres cargadores y sus municiones. Además, un vehículo tipo pick-up, color gris, marca Toyota Hilux y una motocicleta.
Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que "los detenidos fueron remitidos a la autoridad competente, por suponerlos responsables de los delitos de: tráfico de drogas, en perjuicio de la salud del Estado de Honduras, y lavado de activos y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial".
Los tres ciudadanos hondureños no pudieron dar una respuesta contundente sobre la propiedad del dinero y del porqué fue encontrada la droga en sus viviendas.