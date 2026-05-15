Docentes protestan en Casa Presidencial exigiendo el pago del crecimiento vegetativo

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de docentes de distintos departamentos del país realizó un plantón este viernes en las afueras de Casa de Gobierno para exigir el pago de la deuda histórica correspondiente al crecimiento vegetativo de los maestros.
Los casi 3,000 profesores a quienes se les adeuda el pago llevan esperando que se haga efectiva la deuda desde hace más de una década (desde 2011).
El crecimiento vegetativo es el aumento en la carga académica para el docente debido al crecimiento educativo, es decir, más horas de trabajo, que deben ser remuneradas económicamente.
Este jueves, los docentes solicitaron ser atendidos directamente por las autoridades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener una fecha exacta para el desembolso de los fondos.
Los maestros indicaron que las autoridades de Educación les aseguraron que el pago de la deuda esta incluido en el Presupuesto de General de la República 2026, que fue aprobado a finales de abril por el Congreso Nacional.
"Lo que solicitamos es que se nos dé una fecha concreta para poder informar a la base magisterial cuándo se hará efectivo el pago de esta deuda", expresó uno de los representantes.
La deuda que tiene el Gobierno con el magisterio corresponde a pagos pendientes desde 2011, derivados del crecimiento vegetativo, es decir, ajustes salariales por años de servicio y aumentos progresivos.
Son más de 215 millones de lempiras los que se deben pagar a un total de 2,937 docentes a nivel nacional.
"Han pasado 13 años y seguimos esperando. No estamos pidiendo aumentos, sino el pago de una deuda que ya fue trabajada", indicó Erick Hernández, representante de los profesores.
Los afectados hicieron el llamado a los diputados del Congreso Nacional para que intervengan y agilicen el proceso del pago a los maestros. También reiteraron su solicitud a la ministra de Educación para que gestione la ejecución de los fondos ya asignados.