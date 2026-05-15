Docentes protestan en Casa Presidencial exigiendo el pago del crecimiento vegetativo

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de docentes de distintos departamentos del país realizó un plantón este viernes en las afueras de Casa de Gobierno para exigir el pago de la deuda histórica correspondiente al crecimiento vegetativo de los maestros.

Los casi 3,000 profesores a quienes se les adeuda el pago llevan esperando que se haga efectiva la deuda desde hace más de una década (desde 2011).

El crecimiento vegetativo es el aumento en la carga académica para el docente debido al crecimiento educativo, es decir, más horas de trabajo, que deben ser remuneradas económicamente.

Este jueves, los docentes solicitaron ser atendidos directamente por las autoridades del Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener una fecha exacta para el desembolso de los fondos.