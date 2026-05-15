Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa

Florentino Pérez ya lo decidió. Confirman quién será el nuevo técnico del Real Madrid para la próxima temporada.
El Real Madrid habría tomado una decisión clave de cara a la próxima temporada con su nuevo entrenador.
Según reportes surgidos en España, Florentino Pérez ya tendría un acuerdo avanzado con José Mourinho para concretar su regreso al banquillo blanco.
La directiva merengue considera que el técnico portugués es el indicado para recuperar la disciplina dentro del camerino.
El retorno del estratega luso recordaría la apuesta realizada por el club en 2010, cuando llegó para elevar la competitividad del equipo.
Dentro del entorno madridista creen que la fuerte personalidad de Mourinho puede ayudar a controlar los conflictos internos.
La crisis deportiva y los problemas de liderazgo habrían sido factores determinantes para acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador.
Otras opciones analizadas por la dirigencia fueron descartadas por diferentes motivos relacionados con tiempos y disponibilidad.
Jürgen Klopp no tendría intención de regresar a los banquillos en el corto plazo tras su desgaste en Inglaterra.
Técnicos como Lionel Scaloni y Didier Deschamps también aparecieron en el radar del club, aunque sus compromisos complicaban cualquier negociación.
En el Santiago Bernabéu consideran que esperar hasta después del Mundial sería un riesgo demasiado grande para la planificación deportiva.
Florentino Pérez elogió recientemente el trabajo que Mourinho realizó durante su primera etapa con el club español.
El presidente blanco destacó que el portugués ayudó a devolverle intensidad y carácter competitivo al equipo.
El anuncio oficial del nuevo entrenador se realizaría una vez finalice el proceso electoral impulsado por la actual dirigencia.
Todo apunta a que Florentino Pérez continuará al frente del club al no existir una oposición sólida en las elecciones.
La llegada de Mourinho sería interpretada como una respuesta directa a las tensiones internas y al dominio reciente del Barcelona en varias competiciones.