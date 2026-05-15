  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa

La directiva merengue considera que encontraron al indicado para recuperar la disciplina dentro del camerino

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 14:37
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
1 de 16

Florentino Pérez ya lo decidió. Confirman quién será el nuevo técnico del Real Madrid para la próxima temporada.

Fotos: Cortesía-
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
2 de 16

El Real Madrid habría tomado una decisión clave de cara a la próxima temporada con su nuevo entrenador.

Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
3 de 16

Según reportes surgidos en España, Florentino Pérez ya tendría un acuerdo avanzado con José Mourinho para concretar su regreso al banquillo blanco.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
4 de 16

La directiva merengue considera que el técnico portugués es el indicado para recuperar la disciplina dentro del camerino.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
5 de 16

El retorno del estratega luso recordaría la apuesta realizada por el club en 2010, cuando llegó para elevar la competitividad del equipo.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
6 de 16

Dentro del entorno madridista creen que la fuerte personalidad de Mourinho puede ayudar a controlar los conflictos internos.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
7 de 16

La crisis deportiva y los problemas de liderazgo habrían sido factores determinantes para acelerar la búsqueda de un nuevo entrenador.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
8 de 16

Otras opciones analizadas por la dirigencia fueron descartadas por diferentes motivos relacionados con tiempos y disponibilidad.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
9 de 16

Jürgen Klopp no tendría intención de regresar a los banquillos en el corto plazo tras su desgaste en Inglaterra.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
10 de 16

Técnicos como Lionel Scaloni y Didier Deschamps también aparecieron en el radar del club, aunque sus compromisos complicaban cualquier negociación.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
11 de 16

En el Santiago Bernabéu consideran que esperar hasta después del Mundial sería un riesgo demasiado grande para la planificación deportiva.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
12 de 16

Florentino Pérez elogió recientemente el trabajo que Mourinho realizó durante su primera etapa con el club español.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
13 de 16

El presidente blanco destacó que el portugués ayudó a devolverle intensidad y carácter competitivo al equipo.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
14 de 16

El anuncio oficial del nuevo entrenador se realizaría una vez finalice el proceso electoral impulsado por la actual dirigencia.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
15 de 16

Todo apunta a que Florentino Pérez continuará al frente del club al no existir una oposición sólida en las elecciones.
Decisión tomada: Este será el nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Arbeloa
16 de 16

La llegada de Mourinho sería interpretada como una respuesta directa a las tensiones internas y al dominio reciente del Barcelona en varias competiciones.
Cargar más fotos