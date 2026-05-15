Noche loca de Vinícius Jr habría sido la causa de la ruptura con Virginia Fonseca

El jugador del Real Madrid, Vinícius Jr y otro compañero de equipo, habrían pagado todo a chicas brasileñas para que llegaran a Madrid, justo al hotel donde estaba con su actual pareja en ese momento, Virginia Fonseca, y ella misma las reconoció
Una nueva novela se ha desatado en el mundo madridista y esto es en cuanto a lo personal del jugador brasileño, Vinícius Jr, quien terminó su relación con Virginia Fonseca
Horas antes de que Virginia anunciara su ruptura con Vini Jr., Margareth, madre de la chica, compartió una publicación sobre principios: “Hoy en día, muchas cosas esenciales se consideran anticuadas. Amar con compromiso, ser fiel...”
Según páginas Vini Jr. habría llevado a tres modelos brasileñas a España, no solo eso, al mismo hotel donde se estaba quedand su actual pareja en ese momento, Virginia Fonseca, quien habría conocido a dos de las mujeres en un restaurante esa noche.
Una de las chicas que supuestamente fue a Madrid por Vinicius jr.
Jessica de Paula, modelo que supuestamente habría ido a Madrid para ver a Vini Jr.
Vinícius Jr habría estado con Jessica de Paula, razón por la que Virginia Fonseca no le perdonó y decidió terminarlo.
También se ha revelado una conversación que tuvo Virgínia, en la que ella informa que Vini Jr. empezó a seguir a tres mujeres en Instagram. El influencer respondió: "Maldita sea, pero está soltero, ¿no?".
Un influencer ha expuesto los rostros de las mujeres que Vini Jr. habría llevado a Madrid mientras su entonces novia, Virginia, aún estaba en ese hotel
Según los reportes de Brasil y España, Vinícius Jr y otro jugador casado (Eder Militao) habrían contratado chicas y citadas a un hotel en Madrid.
Eder Militao habría estado en dicha cita con estas chicas donde su amigo se las habría llevado.
La modelo fue a Madrid a verse con Vinícius Jr y sería el eje de la separación entre Virginia Fonseca y el jugador del Real Madrid.
Las influencers y modelos Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula, ambas de Piracicaba (SP), están en el centro de la polémica que rodea la ruptura entre la influencer Virginia Fonseca y el futbolista Vini Jr.
La separación, anunciada el viernes por la mañana (15), habría sido motivada por el disgusto de Virginia tras encontrarse con las dos mujeres de Piracicaba en un restaurante donde cenaba con el jugador del Real Madrid en España.
Según información difundida por el periodista Leo Dias en el programa "Melhor da Tarde" de Band, el delantero habría invitado a las dos mujeres a viajar a Madrid.
En redes sociales, las jóvenes compartieron fotos de su viaje al continente europeo en los últimos días. En contacto con la prensa, las modelos implicadas en el episodio afirmaron que el encuentro en el restaurante de Madrid fue una "mera coincidencia".
Según personal del jugador del Real Madrid, no ha salido ningún gasto para vuelos u hoteles en Madrid para estas chicas.
La modelo de Piracicaba había publicado fotos desembarcando en Europa hace tres días, acompañada por Bruna Pinheiro.
Además de las mujeres de Piracicaba, el nombre del modelo Day Magalhães también se asoció con los acontecimientos del caso.