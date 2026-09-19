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Decapitado hallan cuerpo de un hombre en aldea Limeras, entre Jutiapa y Balfate

El cuerpo fue encontrado en una zona entre Atlántida y Colón; la identidad de la víctima aún no está establecida por las autoridades

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 15:13
Decapitado hallan cuerpo de un hombre en aldea Limeras, entre Jutiapa y Balfate

Hasta el momento se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

 Foto: Redes sociales

Colón, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este sábado -19 de septiembre- con las manos atadas y decapitado en la aldea Limeras, ubicada entre Jutiapa, Atlántida, y Balfate, Colón.

El hallazgo se registró en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades, que iniciaron las primeras diligencias para determinar qué ocurrió.

La víctima no pudo ser identificada debido a que su cabeza no fue encontrada junto al resto del cuerpo.

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El cuerpo fue localizado en un sector de la comunidad de Limeras, hasta donde se desplazaron las autoridades para documentar la escena y recabar indicios relacionados con el caso.

Las condiciones en que fue encontrado el hombre son parte de las investigaciones que se desarrollan en la zona. Entre los elementos reportados se encuentra que tenía las manos atadas.

Autoridades aún no han establecido cómo ocurrió la muerte ni quiénes podrían estar involucrados en el hecho. Asimismo, continúa sin esclarecerse el paradero de la cabeza de la víctima.

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Las diligencias forenses serán determinantes para establecer la identidad del hombre, mientras los investigadores continúan con la recopilación de información sobre el caso.

Pobladores de Limeras permanecen a la espera de que las autoridades den a conocer nuevos detalles que permitan establecer la identidad de la víctima.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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