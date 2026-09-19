Decapitado hallan cuerpo de un hombre en aldea Limeras, entre Jutiapa y Balfate

Colón, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este sábado -19 de septiembre- con las manos atadas y decapitado en la aldea Limeras, ubicada entre Jutiapa, Atlántida, y Balfate, Colón.

El hallazgo se registró en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades, que iniciaron las primeras diligencias para determinar qué ocurrió.

La víctima no pudo ser identificada debido a que su cabeza no fue encontrada junto al resto del cuerpo.