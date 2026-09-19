Detienen a conductor de taxi VIP en posesión de 105 envoltorios de supuesta cocaína en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de 105 envoltorios de supuesta cocaína, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un conductor de Uber en la colonia La Joya de la capital. El informe policial establece que la acción la ejecutaron equipos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) de la DPI, mediante diligencias de investigación, ubicación, vigilancia y seguimiento, y lograron la detención de manera flagrante de un ciudadano de 24 años, por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido, de oficio motorista, originario y residente en Tegucigalpa, presuntamente utilizaba como fachada la actividad de conductor de una plataforma digital de transporte, movilizándose en un vehículo tipo turismo para facilitar la supuesta distribución y comercialización de droga a domicilio en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. El informe da a conocer que el sospechoso registra antecedentes por supuesta comisión de delitos y faltas en años anteriores, como ser: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, maltrato familiar y escándalo en vía pública.