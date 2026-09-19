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Detienen a conductor de taxi VIP en posesión de 105 envoltorios de supuesta cocaína en la capital

Agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), ejecutaron la detención del conductor de Uber en la colonia La Joya de la capital

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 09:14
Detienen a conductor de taxi VIP en posesión de 105 envoltorios de supuesta cocaína en la capital

El conductor de Uber, de 24 años de edad, fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia La Joya en posesión de los 105 envoltorios de droga.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-En posesión de 105 envoltorios de supuesta cocaína, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a un conductor de Uber en la colonia La Joya de la capital.

El informe policial establece que la acción la ejecutaron equipos de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) de la DPI, mediante diligencias de investigación, ubicación, vigilancia y seguimiento, y lograron la detención de manera flagrante de un ciudadano de 24 años, por la presunta comisión del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

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De acuerdo con las investigaciones, el detenido, de oficio motorista, originario y residente en Tegucigalpa, presuntamente utilizaba como fachada la actividad de conductor de una plataforma digital de transporte, movilizándose en un vehículo tipo turismo para facilitar la supuesta distribución y comercialización de droga a domicilio en diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

El informe da a conocer que el sospechoso registra antecedentes por supuesta comisión de delitos y faltas en años anteriores, como ser: tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, maltrato familiar y escándalo en vía pública.

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Durante la intervención, los agentes le decomisaron 105 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína.

Además, dos teléfonos celulares y 400 lempiras en efectivo, indicios que serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo y judicial correspondiente.

El sospechoso será remitido a la Fiscalía junto a la evidencia encontrada para que se continúe con el debido proceso conforme a lo que establece la ley.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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