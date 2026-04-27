Capturan a conductor de Uber acusado de intento de violación contra estudiante

El detenido fue identificado como Franklin Ariel Aguilar Navas , quien, según las autoridades, prestaba servicio en la aplicación bajo el perfil “Franklin Ariel” y conducía un vehículo tipo Honda Civic, color negro.

San Pedro Sula, Honduras.- Un conductor de la plataforma Uber fue capturado en flagrancia por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusado del delito de violación en su grado de tentativa inacabada en perjuicio de una estudiante menor de edad.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima solicitó el servicio de transporte para trasladarse a su centro de estudio. Sin embargo, pese a haber indicado su destino, el conductor habría desviado la ruta hacia una zona alejada.

La menor relató que intentó pedir ayuda, pero no pudo hacerlo debido a que el sospechoso mantenía activados los seguros de las puertas y ventanas del vehículo.

Según las investigaciones, el individuo se trasladó a la víctima a un motel, donde presuntamente intentó agredirla sexualmente. En un momento de descuido, cuando el hombre intentaba desvestirse, la joven logró abrir la puerta y huir del lugar.

La víctima corrió hasta una plaza cercana, donde pidió auxilio.

Aguilar Navas se encuentra bajo custodia de la ATIC y será remitido a los tribunales correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Las autoridades hicieron un llamado a posibles víctimas de este individuo a interponer la denuncia formal ante las instancias competentes.