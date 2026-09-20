Hallan muerto a taxista VIP dentro de su carro en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 22 años, quien laboraba como taxista VIP, fue encontrado en el interior de un vehículo Honda Civic color azul, en una gasolinera ubicada en el sector de El Sauce, sobre el anillo periférico de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Josué Alejandro Meza Bejarano, de 22 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa. De acuerdo con la información preliminar, el joven fue encontrado maniatado de manos y pies y presentaba aparentes signos de violencia.

Según los primeros reportes, el vehículo habría sido estacionado en la gasolinera alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado 19 de septiembre. El automóvil permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que un guardia de seguridad observó durante la madrugada que aparentemente salía sangre por una de las puertas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante esta situación, el guardia alertó a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que en el interior del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida del joven. Meza Bejarano habría sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 19 de septiembre, por lo que sus familiares permanecían a la espera de conocer su paradero.