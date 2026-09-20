Hallan muerto a taxista VIP dentro de su carro en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 22 años, quien laboraba como taxista VIP, fue encontrado en el interior de un vehículo Honda Civic color azul, en una gasolinera ubicada en el sector de El Sauce, sobre el anillo periférico de Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Josué Alejandro Meza Bejarano, de 22 años, residente en la colonia La Travesía de Tegucigalpa.
De acuerdo con la información preliminar, el joven fue encontrado maniatado de manos y pies y presentaba aparentes signos de violencia.
Según los primeros reportes, el vehículo habría sido estacionado en la gasolinera alrededor de las 6:00 de la tarde del sábado 19 de septiembre.
El automóvil permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que un guardia de seguridad observó durante la madrugada que aparentemente salía sangre por una de las puertas.
Ante esta situación, el guardia alertó a las autoridades, quienes se desplazaron hasta el lugar y confirmaron que en el interior del vehículo se encontraba el cuerpo sin vida del joven.
Meza Bejarano habría sido reportado como desaparecido desde la tarde del sábado 19 de septiembre, por lo que sus familiares permanecían a la espera de conocer su paradero.
Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver y posteriormente lo trasladó hasta la morgue de Tegucigalpa, donde deberá ser reclamado por sus familiares una vez concluyan los procedimientos correspondientes.
Mientras tanto, equipos de investigación realizan las diligencias para esclarecer el crimen. Entre las pesquisas se contempla el análisis de cámaras de vigilancia instaladas en la zona, además de otras labores investigativas que permitan determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial sobre posibles capturas ni han revelado mayores detalles sobre el móvil del crimen.