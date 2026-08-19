Motociclista muere tras chocar con una rastra en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista murió en la madrugada de este miércoles -19 de agosto- tras chocar con una rastra en el anillo periférico de la capital a la altura de la colonia Divino Paraíso en Comayagüela. El fallecido fue identificado como Alexis Edgardo Polanco, de 18 años, quien continuaba su formación académica bajo la modalidad de estudio a distancia.

Según testigos que presenciaron el accidente, el joven se conducía hacia su trabajo y perdió la vida de forma instantánea tras el impacto. Además, señalan que el automotor pesado se encontraba estacionado y que este no tenía señalizaciones que indicaran que estaba detenido. Los familiares de Polanco llegaron a la morgue del Ministerio Público para retirar su cuerpo. Asimismo, exigen una investigación exhaustiva del incidente vial para esclarecer los hechos en los que falleció el joven.