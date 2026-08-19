Motociclista muere tras chocar con una rastra en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven motociclista murió en la madrugada de este miércoles -19 de agosto- tras chocar con una rastra en el anillo periférico de la capital a la altura de la colonia Divino Paraíso en Comayagüela.
El fallecido fue identificado como Alexis Edgardo Polanco, de 18 años, quien continuaba su formación académica bajo la modalidad de estudio a distancia.
Según testigos que presenciaron el accidente, el joven se conducía hacia su trabajo y perdió la vida de forma instantánea tras el impacto. Además, señalan que el automotor pesado se encontraba estacionado y que este no tenía señalizaciones que indicaran que estaba detenido.
Los familiares de Polanco llegaron a la morgue del Ministerio Público para retirar su cuerpo. Asimismo, exigen una investigación exhaustiva del incidente vial para esclarecer los hechos en los que falleció el joven.
Los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda forma de muerte más frecuente en Honduras, superados únicamente por los homicidios. Anualmente, son miles de personas las que perecen de esta forma.
Según datos de la Secretaría de Seguridad actualizados hasta el 3 de agosto, en lo que va de 2026 han muerto 1,214 personas, de las cuales el 47% tienen edades entre los 19 y 39 años.
Cabe resaltar que la cifra de fallecidos del año pasado fue de 1,929, cifra que podría ser alcanzada en el vigente año y es por ello que organizaciones y autoridades llaman a la población a tener más precaución.