Víctimas de accidentes viales saturan sala de emergencias en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.— Pese a la implementación obligatoria del chaleco reflectivo a motociclistas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Hospital Escuela reportó una ocupación del 85% en sus sala de emergencia a causa de accidentes de tránsito, en su mayoría relacionados con motociclistas.
Said Norales, vocero del Hospital Escuela, informó que, a pocos días de iniciado el año 2026, las salas de emergencia del principal centro asistencial se mantienen saturadas al 100%.
Además, detalló que el 90% de los casos corresponde a accidentes de tránsito y, de ese total, el 85% involucran a motociclistas.
“Aunque se implementó el uso obligatorio del chaleco reflectivo, las atenciones por accidentes se mantienen en los mismos niveles. Consideramos que las autoridades deben reforzar las campañas de concientización dirigidas a los conductores, ya que la incidencia de casos sigue igual o incluso podría ser mayor que en 2025”, explicó Norales.
Añadió que diariamente se atienden entre 12 y 14 personas lesionadas en accidentes de tránsito, cifra que se incrementa considerablemente los fines de semana, días que registran hasta 60 casos.
Costos
Así como Norales, representantes del rubro sanitario, denunciaron que los accidentes de tráfico representaron el 40% del presupuesto anual asignado a la Secretaría de Salud (Sesal) en 2025.
Con base en eso, si tomamos en cuenta que la Sesal contó con un presupuesto de 28 mil millones de lempiras, unos 11,200 millones fueron asignados a la atención de accidentados en colisiones de tráfico.
Por ejemplo, solo el Hospital Escuela dedica entre 50 y 60 mil lempiras en cada paciente ingresado por un accidente de tráfico, incidencias que no solo representan pagos millonarios, también desplazan las cirugías electivas.
“Una gran cantidad de pacientes internos con cirugías electivas son desplazados por los accidentados que llegan al hospital, el lado bueno es que no dejamos que esos pacientes dejen el hospital hasta que son finalmente operados", apuntó el vocero del Hospital Escuela.
Reportes oficiales indican que los hombres son la población con mayores incidencias de accidentes, seguidos de los menores de edad.
Hasta 2025, más de 1.5 millones de motocicletas que circulaban en el país, según datos del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad.