Víctimas de accidentes viales saturan sala de emergencias en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.— Pese a la implementación obligatoria del chaleco reflectivo a motociclistas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el Hospital Escuela reportó una ocupación del 85% en sus sala de emergencia a causa de accidentes de tránsito, en su mayoría relacionados con motociclistas.

Said Norales, vocero del Hospital Escuela, informó que, a pocos días de iniciado el año 2026, las salas de emergencia del principal centro asistencial se mantienen saturadas al 100%.

Además, detalló que el 90% de los casos corresponde a accidentes de tránsito y, de ese total, el 85% involucran a motociclistas.

“Aunque se implementó el uso obligatorio del chaleco reflectivo, las atenciones por accidentes se mantienen en los mismos niveles. Consideramos que las autoridades deben reforzar las campañas de concientización dirigidas a los conductores, ya que la incidencia de casos sigue igual o incluso podría ser mayor que en 2025”, explicó Norales.

Añadió que diariamente se atienden entre 12 y 14 personas lesionadas en accidentes de tránsito, cifra que se incrementa considerablemente los fines de semana, días que registran hasta 60 casos.