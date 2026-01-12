90 hondureños permanecen en cuarentena ante sospechas de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa en Guatemala.
La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos de sarampión.
En el caso guatemalteco, las autoridades sanitarias han confirmado cinco casos, todos asociados a la congregación religiosa en la que participaron ciudadanos hondureños.
“Damos seguimiento a las personas que participaron ahí; ya las tenemos detectadas. Provienen de Colón, Sabá, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Taulabé, Siguatepeque y una persona del Distrito Central”, informó Pavón.
El funcionario aseguró que ninguna de las personas bajo vigilancia ha desarrollado síntomas de la enfermedad, incluso después de haber transcurrido el primer periodo de incubación.
“Ya pasó el primer periodo de incubación, pero lo vamos a extender, en vista de que estas personas pudieron haber tenido contacto con otras que no participaron en esa congregación ni en la visita a Guatemala”, explicó.
Pavón recordó que Honduras no registra casos de sarampión desde 1997, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa como medida preventiva para evitar la reintroducción del virus en el país.
"Este es un llamado a las personas que tienen sintomatologías del sarampión a que recurran a centros asistenciales públicos o privados y que sean honestos si estuvieron en Guatemala o tuvieron algún contacto con las personas que atendieron el encuentro religioso en ese país", apuntó el jefe de unidad.
Encuentro religioso
Según las alertas epidemiológicas, América ya reporta casos confirmados de sarampión desde 2025. Situación que se intensificó tras un encuentro religioso celebrado recientemente en Guatemala, que congregó dos mil personas provenientes de distintos países, entre ellos Honduras.
Los principales síntomas del sarampión son fiebre alta, congestión nasal, tos, secreción nasal, conjuntivitis, pequeñas manchas blancas dentro de la boca y una erupción cutánea roja que empieza en la cara y se extiende al cuerpo, apareciendo unos días después de los primeros síntomas.
Recomendaciones
Como medida de prevención, el médico Carlos Umaña, recomendó a la Sesal realizar campañas de vacunación en menores de edad, población que se perfila como la más vulnerable ante el Sarampión.
"Lo que debemos de hacer es una intensa campaña de vacunación para nuestros niños, mi recomendación es que los adultos que viajarán a los países donde hay sarampión deben ser vacunados, con eso estaríamos previniendo la entrada de casos a nuestro país", apuntó el doctor.
Además, invitó a los padres de familias y población menor de 40 años a realizar sus debidas jornadas de vacunas, especialmente si planean salir del país o visitar los países que ya registran casos confirmados.
Los últimos reportes sanitarios apuntan que El Salvador y Costa Rica reportaron un caso de Sarampión, mientras que Guatemala mantiene cinco casos activos.