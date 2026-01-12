90 hondureños permanecen en cuarentena ante sospechas de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.-Al menos 90 hondureños permanecen en cuarentena preventiva tras ser considerados sospechosos de exposición al sarampión, luego de haber participado en una actividad religiosa en Guatemala.

La información fue confirmada por Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud (Sesal), quien detalló que tanto Guatemala como El Salvador reportan actualmente casos de sarampión.

En el caso guatemalteco, las autoridades sanitarias han confirmado cinco casos, todos asociados a la congregación religiosa en la que participaron ciudadanos hondureños.

“Damos seguimiento a las personas que participaron ahí; ya las tenemos detectadas. Provienen de Colón, Sabá, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Taulabé, Siguatepeque y una persona del Distrito Central”, informó Pavón.

El funcionario aseguró que ninguna de las personas bajo vigilancia ha desarrollado síntomas de la enfermedad, incluso después de haber transcurrido el primer periodo de incubación.

“Ya pasó el primer periodo de incubación, pero lo vamos a extender, en vista de que estas personas pudieron haber tenido contacto con otras que no participaron en esa congregación ni en la visita a Guatemala”, explicó.

Pavón recordó que Honduras no registra casos de sarampión desde 1997, por lo que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa como medida preventiva para evitar la reintroducción del virus en el país.

"Este es un llamado a las personas que tienen sintomatologías del sarampión a que recurran a centros asistenciales públicos o privados y que sean honestos si estuvieron en Guatemala o tuvieron algún contacto con las personas que atendieron el encuentro religioso en ese país", apuntó el jefe de unidad.