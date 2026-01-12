Honduras en alerta sanitaria ante riesgo regional de brote de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) activó medidas de prevención ante el aumento de brotes de sarampión en la región, aunque el país se mantiene sin casos confirmados.

La alerta se emite tras reportes oficiales de transmisión en varios países de América, incluidos Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay, durante 2025.

En Centroamérica, las autoridades sanitarias han notificado casos recientes en Belice, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, lo que incrementa el riesgo de introducción del virus.