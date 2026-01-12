Honduras en alerta sanitaria ante riesgo regional de brote de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) activó medidas de prevención ante el aumento de brotes de sarampión en la región, aunque el país se mantiene sin casos confirmados.
La alerta se emite tras reportes oficiales de transmisión en varios países de América, incluidos Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay, durante 2025.
En Centroamérica, las autoridades sanitarias han notificado casos recientes en Belice, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, lo que incrementa el riesgo de introducción del virus.
La vigilancia se intensificó luego de confirmarse que un brote en Guatemala estaría vinculado a un evento religioso que congregó a unas dos mil personas de distintas nacionalidades.
De acuerdo con los reportes epidemiológicos, al encuentro asistieron personas procedentes de países con circulación activa del virus, así como de naciones sin antecedentes recientes.
La institución sanitaria identificó como factores de mayor riesgo a personas no vacunadas, migrantes retornados, población en situación de desnutrición e individuos con sistemas inmunológicos comprometidos.
También se incluyó a mujeres embarazadas y a quienes participaron directamente en el evento religioso o tuvieron contacto con asistentes que viajaron a Guatemala en diciembre del año pasado.
Ante este brote, reiteraron que cualquier persona con fiebre y erupción cutánea, acompañada de tos, conjuntivitis o secreción nasal, debe acudir de inmediato a un centro de salud.