Tercer día de juicio político contra funcionarios del CNE y TJE: Cossette López testifica

Ella debe explicar todo lo que ocurrió dentro del CNE y con el consejero suspendido Marlon Ochoa mientras se llevaba a cabo el proceso electoral de 2025.

En este tercer día fueron convocadas como testigos las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López , quienes deberán comparecer ante los 9 diputados que conforman la comisión especial de investigación del juicio político . Sin embargo, solo asistió López.

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 15 de abril sigue el juicio político contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ).

La consejera Cossette López llegó hasta el Congreso Nacional cerca de las 6:00 de la tarde para testificar en contra de Marlon Ochoa en el proceso en su contra.

Afirmó que la idea era que ambas consejeras estuvieran presentes, pero por motivos de salud, Ana Paola Hall no pudo llegar.

"¿Ustedes creen que lo difícil para nosotras sería comparecer ante una comisión después de todo lo que vivimos? ¿Realmente creen que esta es la parte difícil después de todo lo que vivimos?", comenzó diciendo la consejera.

López afirmó que "fuimos (ella y Hall) víctimas de primera mano porque fuimos las consejeras, pero estoy segura de que cualquiera que les estorbara hubiera pasado por lo mismo".

La consejera recordó que la "primera experiencia fue la presión porque no eligiéramos una presidencia o una rotación a la medida de lo que quería Marlon Ochoa y el proyecto político, que encabezaba de alguna manera, e iniciaron los actos de intimidación".

"Asumí el 11 de septiembre y el 18 de septiembre estaba yo en un programa de televisión, estaba defendiendo la paternidad de mi hija y hoy lo puedo decir con tranquilidad, pero hay momentos en los que deseo llorar, ¿cómo le explica usted a una niña de 13 años y además qué rédito electoral que sea honorable tiene que ser atacar a una niña de 13 años y tener que sentarme con su padre para explicarle que lo que se dice no es cierto, que no tiene sentido, pero que además, me implicó un compromiso mayor decirle que voy a luchar por su honor?", mencionó bastante afectada la consejera.

López afirmó que "en alguna medida todo lo que hicieron se volvió personal".

"El miedo también fue personal, sino también el miedo de las personas que me encuentro en una farmacia o un supermercado y me susurran un 'gracias' que son decenas, a esas dos, tres personas que me han gritado en algún lugar, sepan que no me afectan y porque si todo lo que sufrí durante un año y medio no me hizo cambiar, ellos no me van a hacer cambiar", afirmó.

La consejera menciona que "creo que el boicot que organizó el consejero Ochoa quiso en primera instancia mantenerse en una delgada línea en la cual pudieran hablar de legitimidad si las cosas salían bien para ellos electoralmente, pero pudieran hablar de fraude si no salía bien. Eventualmente, ellos tomaron una decisión y se decantaron por gritar fraude a los cuatro vientos".

La funcionaria contó a detalle cómo ocurrieron los hechos del 9 de marzo, en las elecciones primarias, donde mientras ella estaba buscando la manera de solucionar el tema de las maletas perdidas, Ochoa permanecía tranquilo, viendo un menú para pedir desayuno; afirmó que hasta horas de la tarde, él decidió sumarse para "fingir" que brindó ayuda, pero solo los equipos de ella y de Hall salieron a buscar soluciones.

Estas situaciones, en las que Marlon Ochoa permanecía ajeno a todo lo que él no quería, fueron recurrentes, no solo por la aprobación de un TREP "a la medida de Libre", sino por todas las trabas que ponía el consejero, en el que no firmaba actas y las notas que tenían errores nunca fueron arregladas.

La consejera afirmó que en el tema de los audios, ella ni terminó de oírlos, pero afirma que Marlon creó un caso con el propósito de desarmar el pleno, con una recusación para que ella no estuviera presente.

López recordó que luego de las elecciones generales hubo muchas ilegalidades, entre ellas que cuando se realizó el escrutinio especial, algunas personas intentaron poner otros números de DNI y poner en 0 algunas actas. Sumado a ello, los conflictos que se llevaban a cabo afuera de donde se llevaba a cabo el conteo.

Las declaraciones de la consejera, que duraron más de una hora, terminaron reafirmando que lo más grave fue la afectación al cronograma electoral.

Cabe mencionar que la comisión no realizó preguntas luego del testimonio de Cossette, tal y como se hizo con los otros siete testigos en el día dos de juicio político.

La comisión afirmó que, luego de ese único testimonio de hoy, seguirán trabajando en el informe, que esperan entregar ante el pleno del Legislativo este jueves 16 de abril.

Tania Pinto, presidenta de la comisión, no brindó detalles sobre la hroa de la próxima reunión o comparecencia de prensa.