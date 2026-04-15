Error del VAR, héroe del partido, fuerte agarrón y Bayern humilló a Real Madrid en Champions League

Real Madrid fue eliminado por Bayern Múnich en cuartos de final de Champions League. Error del VAR, héroe del partido y el fuerte agarrón.
El Allianz Arena lució espectacular para la vuelta de cuartos de final de la Champions League.
El 11 titular del Real Madrid que mandó a la cancha Arbeloa para enfrentar al Bayern Múnich.
Manuel Neuer se equivocó de manera increíble apenas al minuto uno del encuentro.
Apenas al minuto 1, el joven talento Arda Güler aprovechó un error inesperado del guardameta Manuel Neuer para abrir el marcador y desatar la euforia en el equipo blanco.
El festejo de Arda tras el gol que le daba la ventaja al Real Madrid en el inicio del duelo .
Manuel Neuer no podía creer el gol que cometió en el inicio del partido.
Bayern Múnich reaccionó y con gol de cabeza de Pavlovic pudo empatarlo de forma parcial cuando se jugaba el minuto 6.
Arda Güler a los 29 minutos del primer tiempo se gastó un golazo de tiro libre. Era el segundo gol de los blancos y doblete del turco.
El gol de tiro libre de Arda no debió de haber contado ya que se dio una falta inexistente sobre Brahim Díaz.
En las redes sociales periodistas y aficionados se mostraron indignados luego del gol de tiro libre de Arda.
Así quedó Manuel Neuer luego del golazo de tiro libre de Arda.
El festejo de Arda con Arbeloa tras su golazo de tiro libre. Era una algarabía en todo Real Madrid ya que crecía la ilusión de poder remontarlo.
Era un partidazo en la primera parte y Harry Kane a los 38 minutos se gastó un lindo gol.
Kylian Mbappé apareció a los 42 minutos del primer tiempo para volver a poner en ventaja al Real Madrid.
Mbappé ingresó al área y su remate le pasó por abajo de las piernas a Manuel Neuer.
Mbappé celebró al estilo Cristiano Ronaldo en el Allianz Arena.
Mbappé encendió las alarmas ya que se quejó en la segunda parte.
Culpable: Camavinga ingresó en el segundo tiempo y dejó con diez al Real Madrid a los 86 minutos.
Las redes sociales arden por la expulsión de Camavinga, lo señalan como el culpable de la eliminación.
El colombiano Luis Díaz marcó el tercero del Bayern Múnich a los 86 minutos y era el pase a semifinales de la Champions League.
La tristeza de Vinicius luego del gol del Bayern Múnich que dejaba sin opciones al Real Madrid.
Tras el final del juego, hubo zafarrancho en el Real Madrid ya que se fueron contra el árbitro y fue expulsado Arda.
Vinicius y jugadores del Real Madrid se fueron contra el árbitro ya que lo señalan de ser culpable de la eliminación.
Además de Camavinga, el señalado es el árbitro .
Bayern Múnich se mofó en sus redes sociales tras clasificar a semifinales.
El mensaje de burla del Bayern Múnich dedicado para Real Madrid.
Bellingham buscó pelea tras el final del juego.
Olise fue ganado como el mejor jugador del partido.