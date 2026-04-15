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“Malos recuerdos aquí”: Gladis Aurora López reaparece en el CN tras atentado con explosivo

Gladis Aurora López regresó al Congreso Nacional tras el atentado con un explosivo que le provocó la pérdida del 85% de su audición. Aquí los detalles

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 16:45
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La exdiputada al Parlamento Centroamericano regresó este miércoles 15 de abril al Congreso Nacional. Con gestos de despedida, saludó a la prensa, pero no se detuvo para dialogar.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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A la exparlamentaria no se le veía en el hemiciclo legislativo desde el pasado 8 de enero, cuando resultó gravemente herida.

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Hasta el momento, se desconocen los motivos de la visita de la exdiputada Gladis Aurora López al Congreso Nacional; trasciende que realiza algunas diligencias. Cabe resaltar que el presidente Nasry Asfura, nombró la como delegada presidencial.

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Hace tres meses, Gladis Aurora López sufrió un atentado con un artefacto explosivo que estalló cerca de su oído.

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El artefacto que explotó cerca de su oído provocó que la exdiputada perdiera el 85% de su audición.

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Este miércoles 15 de abril se espera la llegada de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para declarar ante la comisión de investigación del juicio político contra cuatro altos funcionarios electorales.

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Al ingresar al Legislativo, la exdiputada no declaró ante la prensa; únicamente expresó: “Malos recuerdos aquí, cuídense”.

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Tras el atentado, la exdiputada estuvo interna varios días y volvió a pasar por el lugar donde ocurrió la explosión.

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La exdiputada vestía una camisa blanca y un pantalón negro cuando llegó al Congreso Nacional.

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Esta es una imagen del momento en que un artefacto explosivo le estalló cerca del rostro a Gladis Aurora López.

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