Lizzo y su transformación física: 60 libras menos y una nueva etapa

Lizzo publicó el martes en Instagram una serie de fotografías en bikini en las que muestra una pérdida de peso de 60 libras.
La cantante, nacida Melissa Jefferson, posó junto a una piscina con un bikini de Gucci y calzado de Louis Vuitton, acompañando las imágenes con el mensaje “Van a andar mostrando toda la panza todo el verano.”
La reacción de sus seguidores fue inmediata. Cientos de comentarios celebraron el cambio físico de la artista de 37 años, conocida por éxitos como "Good As Hell" y "About Damn Time".
La pérdida de peso de Lizzo no nació de una decisión deliberada. En el otoño de 2023, mientras enfrentaba una demanda por acoso sexual interpuesta por sus bailarinas de respaldo —acusaciones que ella negó—, la artista atravesó lo que describió como un período de depresión severa e ideación suicida.
Fue en ese contexto cuando comenzó a practicar Pilates.
En un texto publicado en Substack meses después, Lizzo reflexionó sobre el significado que había tenido su cuerpo para ella.
"Mi peso, como mi cabello, representaba tiempo. Almacenaba energía. Y quería liberarme de él", escribió.
También señaló que el exceso de peso había funcionado durante años como un escudo protector y una zona de confort.
La cantante atribuye su transformación al abandono de la dieta vegana y a la actividad física.
En septiembre de 2024 desmintió haber recurrido a Ozempic, el medicamento para la diabetes tipo 2 que ha ganado popularidad entre figuras del entretenimiento por sus efectos sobre el peso.